Nación apuesta por transporte de bajo costo para recuperar competitividad

Domingo 15 de marzo de 2020

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, ratificó la vuelta del tren de cargas a Posadas y la posibilidad de extenderlo a Encarnación. Habló de las mejoras previstas en el aeropuerto de Posadas y de darle un máximo aprovechamiento a la hidrovía sobre el río Paraná. Representaron tres ejes sobre los que el funcionario nacional profundizó en una entrevista concedida al programa de televisión grabado y producido en los estudios del diario El Territorio, Meta Data, que se emite todos los viernes a las 21 por Somos Misiones (canal 7 Posadas y canal 2 Oberá).



¿Es oficial, entonces, el regreso del tren de cargas a Misiones?

El presidente Alberto Fernández habla de federalismo y para hacerlo real hay que efectivamente llegar a las provincias con el tren. Sobre todo, lo que tenga que ver con el tren de cargas. Entendemos que hay un costo logístico que muchas veces hace que a muchas empresas les resulte imposible desarrollarse y solamente pueden vender su producción en la región y no expandirse. Eso hace que no pueda crecer la cantidad de empleados, que no pueda aumentar la rentabilidad y, por lo tanto, no vuelven a reinvertir.

Entonces, en ese sentido, la logística es fundamental. Misiones tiene un costo logístico por encima del promedio nacional, bastante importante entre 5 a 7 puntos. Lo que es mucho, porque muchas veces significa la rentabilidad de una empresa. Entonces, creo que tenemos que trabajar mucho también en materia de logística.

En ese sentido, desde la Nación tenemos una fuerte determinación de trabajar con la hidrovía del río Paraná y creo que Misiones tiene que aprovechar a pleno esa posibilidad. El puerto que estuvimos visitando (de Posadas) es una oportunidad más que interesante para Misiones y su desarrollo.



En el proceso de recuperación del servicio de tren, ¿en qué se avanzó hasta ahora?

En cuanto al tren de cargas, hemos hecho la contratación para la limpieza y circulación del Ferrocarril Belgrano Cargas desde Santo Tomé a Misiones. Hay una contratación de 20 millones de pesos para hacer el desmalezamiento y limpieza de vías, entre otras actividades, para ponerlo operativo. Estimamos que no más allá de junio o julio debe estar operativo, con las primeras cargas. Esperamos llegar a Encarnación con el tren de cargas. Después habrá que acelerar los tiempos, hacer trenes más rápidos, mejorar la vía férrea, la señalización. Pero, en primer lugar, queremos llegar con este servicio para que muchas empresas puedan tener mayor competitividad logística.



¿Cómo es el proceso de la recuperación de este servicio en el país?

Estamos priorizando regiones. Esta (por Misiones) es una zona más sencilla de poner en marcha. En otros lugares debemos construir las vías férreas. En el caso de Chaco, queremos conectar esa provincia con Salta, Tucumán y Jujuy, para llegar al puerto de Barranqueras y Las Palmas. Tenemos una prioridad de tres grandes ejes ferroviarios. Una, como se dijo, que cruce de Jujuy, Chaco, incorporando a Misiones y Corrientes. Otro eje, en el centro de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Rosario, y una tercera gran línea férrea que unifique Neuquén, Vaca Muerta y hacia Bahía Blanca. Después, vincular a los puertos del litoral santafesino. Son muchos los años de no inversión en materia de cargas y recuperarlo cuesta mucho.



¿Qué costo aproximado tiene recuperar cada kilómetro de vías en mal estado?

Un kilómetro de recuperación de vías cuesta aproximadamente un millón de dólares promedio. A veces, hasta 1,2 millones. Hay que invertir mucho en señalamiento, en los cruces, sobre todo en las ciudades. Estamos en plena etapa de planificación para los cuatro años. Por suerte, tenemos firmados varios convenios de financiamiento internacional que hoy el país no está en condiciones de hacer por sí solo.



En cuanto al tramo Corrientes y Misiones, ¿cómo lo encontraron? ¿Estaba muy abandonado?

Muy abandonado, pero no con complicaciones de infraestructuras. Las vías están en buenas condiciones, los durmientes están en buenas condiciones, en general puede circular el tren. Había muchas ramas y yuyos invadiendo las vías y se están haciendo las limpiezas para que vuelvan a correr, en principio, estos trenes sin alta velocidad.



Se habló aquí en Posadas de habilitar -además del tren de cargas- como servicio más bien urbano de pasajeros. ¿Esto también está previsto?

Estamos poniendo foco, sobre todo alrededor de las grandes ciudades del interior del país, como el caso de Posadas, con trenes que conecten entre 60 a 100 kilómetros alrededor de cada ciudad. Esto baja el costo a los usuarios del transporte de colectivos, pero además descomprime el tránsito. En el caso de Posadas queremos conectar Apóstoles y luego, con el tren que va a Encarnación. Esto debemos apoyarlo. El subsidio en la zona metropolitana es muy importante y nosotros tenemos que destinarle al interior parte de esos subsidios. Es injusta la fuerte concentración en la ciudad de Buenos Aires en materia de subsidios y no exista, de la misma manera, para el interior del país.



¿Qué proyecto encaran para la recuperación de la hidrovía, como en el caso de Posadas?

Lamentablemente, en ese sentido se fue perdiendo competitividad por parte de la Argentina. Muchas empresas argentinas contratan en el Paraguay y eso les ha quitado muchas posibilidades a muchos astilleros argentinos. Creemos que debemos recuperar la hidrovía. Está venciendo la concesión de la explotación de la hidrovía del río Paraná el año próximo y, en primer lugar, estamos constituyendo una agencia federal de hidrovía que integren y puedan participar las provincias. Siempre la discusión fue “provincia sí o provincia no”; nosotros queremos tener una mirada amplia y creemos que tienen que opinar todas las provincias, por lo menos del norte del país.

En el caso de Misiones y en particular Posadas, el puerto terminado es una pena que no esté operativo. Me comprometí con el intendente (Leonardo “Lalo” Stelatto) y con el ministro de Hacienda (Adolfo Safrán), así que vamos a trabajar fuertemente para que haya una operación privada, para que haya oferentes y el propio Estado nacional contribuya para que se pueda dar. Volvemos a la misma situación de los trenes. El puerto baja los costos aún más que el tren desde el punto de vista logístico.

Seguramente, en los primeros tiempos faltará completar volumen de carga, pero el Estado nacional debe estar apoyando y acompañando para que ese puerto tenga el volumen necesario. No necesariamente se debe completar un barco o una barcaza aquí en Posadas, la idea es que crezcan los puertos de Corrientes, de Entre Ríos, Chaco y las barcazas pueden ir completándose agua abajo.



Otro servicio vital es el aéreo. Existía un proyecto de mejorar el aeropuerto de Posadas. ¿Se mantiene esa iniciativa?

Por supuesto que se mantiene ese proyecto. Vi el estado del aeropuerto de Posadas y creo que hay que mejorarlo bastante. Es un área donde queremos invertir mucho y desarrollarlo. Es posible, porque tenemos la posibilidad financiera de hacerlo. En ese sentido, está en el plan de trabajo y se está ajustando a la actual conducción de Anac (Administración Nacional de Aviación Civil) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana) junto a otro organismo que entiende en materia aeroportuaria que está bajo mi jurisdicción como Orsna (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuerto). Son estos los organismos que están trabajando en el proyecto y vamos a avanzar para seguir con las inversiones. Queremos poner en óptimas condiciones, porque creemos que va a crecer en volumen de frecuencias como lo hizo en forma reciente Aerolíneas.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad está planteando que crezca con otras compañías y nosotros, lo vamos a apoyar. La idea es avanzar hacia una mejor infraestructura, la pista, la torre de control y la zona de arribo que es necesario modernizar. Además, se vuelve a poner en marcha el aeropuerto de Iguazú que estaba en obras y queremos terminarlo cuanto antes, por ser un destino turístico primordial para la Argentina.