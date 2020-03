Multitudinaria marcha en Campo Ramón contra el concejal Fredy Holl

Martes 10 de marzo de 2020 | 06:40hs.

“Nos juró venganza”

“Basta de miedo, de impunidad, de mafia. Esta persona cruzó todos los límites y puso en riesgo la vida de mi familia. Y le pudo pasar a cualquiera. Perdí parte de mi vida, de mis recuerdos, pero lo importante es estar vivo y tener fuerza para luchar por justicia”, subrayó Pablo Agustín Gaona (42) en el marco de la marcha que se realizó anoche en la localidad de Campo Ramón.Tal lo previsto, más de 200 personas se manifestaron en reclamo por justicia y castigo al concejal Alfredo ‘Fredy’ Holl (44), acusado de incendiar la casa de Gaona y una propiedad lindera, hecho que derivó en su detención y desató una catarata de denuncias por otros hechos.Como se viene informando, el allanamiento de las propiedades de Holl arrojó el hallazgo de más de 100 gallos de riña y toda una infraestructura dedicada a dicha actividad ilegal. Asimismo, dieron con una docena de armas de fuego sin registrar, una de las cuales es una pistola 9 milímetros que fuera robada a un integrante de la Policía Federal en 2016.Tales elementos no hicieron más que agravar la situación del edil y dirigente agrario, al tiempo que afianzan las sospechas sobre su presunto accionar delictivo.“Sabemos que esta persona siniestra domina todo a través del miedo, pero estamos decididos a luchar para que se termine la impunidad y siga preso. Agradezco el trabajo que está haciendo la Policía y pido que la Justicia trabaje”, remarcó Gaona.De la movilización de la víspera, inédita en el ámbito local, participaron vecinos, amigos y familiares de las víctimas, funcionarios y concejales. Al respecto, Gaona opinó que “una persona así no puede ser representante del pueblo”, tras lo cual solicitó su destitución, lo que esta noche será tratado en el Deliberativo. El orador también destacó el “acompañamiento y el afecto de la gente”, y ponderó la actitud de Norma Schweikowski, ex esposa de Holl, quien ratificó una serie de denuncias contra el sujeto.La marcha comenzó pasadas las 19.30, desde el CIC hasta la Municipalidad, trayecto de una cuadra acompañado por aplausos.Maia Filippín, esposa de Gaona, remarcó que “Dios estuvo con nosotros, por eso pudimos salir de la casa, y no es poco. Esta persona genera tanto miedo que lamentablemente mucha gente tiene miedo de hablar, pero ahora se están animando”.“También es cierto que hasta ahora la Justicia nunca dio entidad a las denuncias. Incluso, en el sistema judicial está limpio y eso es muy grave”, destacó.Aseguró que el detonante del accionar de Holl fue “haberla ayudado a Norma y a sus hijos cuando se separó de él. Nos juró venganza y lo hizo. Pero no puede ser que haga daño y no pase nada. Es un peligro para la sociedad”.Filippín instó a que posibles testigos que declaren, lo que será importante en la imputación. Asimismo, solicitó que las autoridades declaren persona no grata a Holl, para lo están juntando firmas. “Vamos a aprender a vivir sin miedo en Campo Ramón porque los honestos somos más”, subrayó.A su turno, Norma Schweikowski aseguró: “Denuncié muchas veces, pero no me escucharon y me cansé de denunciar. Ahora es la primera vez en 20 años que me siento escuchada y protegida. Sólo pido justicia”. Tanto la familia Gaona como la ex esposa de Holl cuentan con custodia policial permanente.Tal como aseguraron la ex esposa, otros familiares y conocidos del edil, sus recursos y contactos le permitieron consolidar una estructura de impunidad que se sostuvo durante muchos años. Pero a partir de su detención, varias personas se acercaron a la comisaría de Campo Ramón para ratificar denuncias que en su momento no prosperaron o denunciar nuevos hechos.Entre los denunciantes se halla Leonardo Faviero, quien en las últimas elecciones fue el candidato a intendente que llevó a Holl como primero en su lista de concejales.“Después de las elecciones nos distanciamos porque mi señora y yo ayudamos a la ex esposa de Holl. Ahí empezaron las amenazas. Hace poco nos cruzamos en un comercio en Oberá y me amenazó de muerte con una guadaña. Incluso tengo audios que voy a presentar a la Justicia”, manifestó ayer en diálogo con este diario.De la movilización también participó Enrique Skavinsky, presidente del Concejo, quien anticipó que hoy se llevará a cabo una sesión especial para avanzar en el proceso de destitución: “Primero tenemos que apartarlo y convocar a esta comisión para investigar. Por ley no podemos hacerlo directamente porque este hombre aún no está condenado por la Justicia”, explicó.Tal como informó este matutino en exclusiva, Holl fue denunciado por Gaona como presunto responsable por el incendio y destrucción total de su vivienda, en el barrio Docente, siniestro que también afectó una segunda casa que padeció importantes daños.Al respecto, las pericias de la División Bomberos determinaron que el fuego se propagó con combustible líquido disperso en varios sectores de la propiedad.El incendio se inició alrededor de las 2 de la mañana del último martes, cuando el propietario del inmueble se despertó por los gritos de sus hijas de 15 y 8 años y una sobrina de 17 que estaba en la casa.“Salí por la puerta de adelante y vi que prendieron fuego el auto. Eran llamas altísimas. Fue un momento de desesperación, entre corridas y gritos. A lo único que atinamos fue sacar a las nenas y salimos afuera. No pudimos hacer más nada. Perdimos todas nuestras cosas”, detalló Gaona.Esa misma madrugada se presentó ante la comisaría de Campo Ramón y denunció directamente a Holl, a quien acusó de incendiar su vivienda y tratar de asesinar a su familia.Posteriormente, la ex mujer del concejal y dos de sus hijos se presentaron ante la sede policial y aportaron testimonios que no hicieron más que complicar la situación del sospechoso, quien permanece detenido en la Seccional Quinta de Oberá.“Responsabilizo directamente al señor Alfredo Holl, alias Fredy, como el principal responsable de lo sucedido y lo acuso por daño, tentativa de homicidio y todo lo causado. Ante estas y otras cosas más, responsabilizo a este hombre por cualquier cosa que nos pueda suceder a mi familia y a mí”, citó Gaona en la denuncia.La ex esposa de Holl reconoció que “si bien lo denuncié varias veces, después dejé de hacerlo porque no veía consecuencias judiciales y, al mismo tiempo, él estaba cada vez más cebado de violencia. Además siempre le tuve mucho miedo, pero ahora que está preso me animé”.Asimismo, subrayó su convicción de que “Fredy fue quien incendió la casa de la familia Gaona porque ellos me ayudaron cuando me separé de él. No teníamos a dónde ir con mis hijos y ellos nos cobijaron, pero lamentablemente les costó demasiado caro”.Comentó que la chacra donde residía Holl rodea al barrio Docente, por lo que habría tenido enormes facilidades para perpetrar el hecho, según su criterio.“No tengo dudas de que fue una represalia porque nos ayudaron, y tampoco creo que haya sido la primera vez que hace una cosa así porque estuve 22 años casada con él y sé que es capaz de cualquier cosa”, subrayó.El padre de la mujer también se presentó ante la sede policial para ratificar varias denuncias que radicó años atrás por diferentes ilícitos como daño a la propiedad, amenazas, envenenamiento y mutilación de animales. En tanto, este diario accedió a una denuncia radicada hace dos años por parte de una de las hermanas de Holl, quien lo acusó de amenazas de muerte. Desde entonces la mujer no regresó de Buenos Aires.