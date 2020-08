Mourao: “Vamos a cerrar filas con el gobierno de la Argentina”

Martes 4 de agosto de 2020

“Mucha gente en el exterior aún piensa que Buenos Aires es la capital de Brasil”, dijo con ironía el general, que es considerado un moderador del discurso de la extrema derecha que representa el presidente Bolsonaro, sobre todo en cuestiones diplomáticas.





El vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, afirmó ayer que la pandemia perjudicó el “proceso de distensión” entre Brasil y Argentina y respaldó las acciones económicas del gobierno del presidente Alberto Fernández para salir de la crisis financiera.“Argentina es un socio comercial y estratégico fundamental para Brasil. Muchos de los problemas que tenemos en nuestro comercio son fomentados por la situación económica argentina. Brasil está al lado de Argentina en la búsqueda de soluciones que el país enfrenta en el área económica”, dijo Mourao.Lo hizo en una videoconferencia con los corresponsales extranjeros en la ciudad de San Pablo, en la cual repasó la relación con Estados Unidos y China, y negó de plano la acusación de un “genocidio” por la forma en la cual el presidente Jair Bolsonaro gobierna el país en medio de la pandemia.Mourao explicó que la llegada de la pandemia “dificultó el proceso de distensión luego de un clima de campaña electoral complicado”, pero que ahora espera volver al diálogo cuando llegue a Brasilia el próximo lunes el embajador Daniel Scioli a ocupar su cargo al frente de la representación diplomática.Lo hizo en referencia a las acusaciones de Bolsonaro, quien hizo abierta campaña por el ex presidente Mauricio Macri y llegó a decir que si vencía el Frente de Todos, habría un éxodo masivo de argentinos por las fronteras de Corrientes hacia el estado de Río Grande do Sul.Mourao recordó que el 10 de diciembre estuvo en la asunción de Alberto Fernández como presidente. “Él fue muy simpático conmigo, conversamos rápidamente”, explicó.El apoyo a la recuperación económica de Argentina explicitado por Mourao tiene que ver también con el viaje que el canciller Felipe Solá y Scioli hicieron a Brasilia, ocasión en la que visitaron el Congreso y al presidente Jair Bolsonaro.Luego, comenzó la pandemia y no hubo más encuentros diplomáticos de primer nivel.Según el general retirado Mourao, hay que “cerrar filas” con Argentina para “buscar soluciones”.Para Brasil, Argentina es el primer destino de sus productos industriales, pero en los últimos tres meses perdieron el lugar de primer socio de los argentinos ante China.La industria automotriz brasileña desde 2019 que se derrumba en exportaciones a raíz de las recesión argentina.Mourao expresó que ambos gobiernos deben buscar las “mejores soluciones” para que haya un “apoyo mutuo” entre Buenos Aires y Brasilia, algo fundamental entre vecinos que tiene una larga amistad.“Los gobiernos pasan y los pueblos permanecen, hay que cerrar filas para buscar soluciones”, sostuvo.Mourao también se refirió a la Argentina para negar que exista una “mala imagen” de Brasil en el exterior, al afirmar que existe una división de lecturas a nivel global.