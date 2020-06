Misiones, con alto índice de femicidios

Domingo 28 de junio de 2020

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

Misiones se encuentra en el grupo de provincias donde se produjeron la mayor cantidad de femicidios durante la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno nacional, según el relevamiento que realiza el Observatorio de Femicidios “Adriana Zambrano”, de La Casa del Encuentro, una organización no gubernamental que desde 2009 contabiliza estas muertes en todo el país.La cuarentena para evitar los contagios por coronavirus obligó a las personas a quedarse en sus casas, una decisión que impactó negativamente en el aumento de la violencia doméstica que tienen a las mujeres y a los niños como principales víctimas.El aumento de casos de femicidios durante la cuarentena fue más fuerte en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán y Misiones, según las estadísticas que realiza el observatorio, que contabilizó 75 femicidios desde el 20 de marzo -fecha de inicio del aislamiento- hasta el último jueves.De ese total de femicidios, 33 se cometieron en Buenos Aires, nueve en Santa Fe, siete en Tucumán y cinco en Misiones.Esas cuatro provincias son las que muestran los índices más altos de este tipo de crímenes. El número elevado en la provincia de Buenos Aires puede leerse en relación a la extensión territorial y a su población, pero llama la atención la cantidad de casos ocurridos en Misiones, un territorio más pequeño en superficie y en población comparada con el resto de los distritos del país.“Nosotros estuvimos midiendo los femicidios durante toda la cuarentena con cortes cada 15 días. Siempre Misiones estuvo en el grupo de provincias que encabezan estos casos. Esto debe ser un fuerte llamado de atención para reforzar las políticas públicas que protejan a las mujeres misioneras”, señalo a El Territorio la directora de La Casa del Encuentro, Ada Rico.Según Rico, “el 71% de las mujeres asesinadas durante la cuarentena fueron masacradas en sus propias casas, un lugar en el que estuvieron obligadas a quedarse por la cuarentena y en que compartieron el encierro víctima y victimario”.En ese contexto, advirtió que “es necesario entender que la casa puede ser un lugar seguro para evitar el coronavirus, pero en materia de violencia doméstica es el lugar más peligroso para muchas mujeres y niños. Por eso, es necesario que se implementen políticas públicas para ayudar a esta población que hoy esta más en peligro que nunca”.Rico además aconsejó a las mujeres que traten de estar conectadas a través de grupos de WhatsApp o por la redes con amistades y familiares, que no pierdan el vínculo con personas que estén fuera de su hogar y que las puedan ayudar en caso de ser víctimas de violencias. Y, sobre todo, que denuncien todo tipo de maltrato y que nunca piensen que es algo pasajero porque generalmente las conductas violentas se van incrementando con el tiempo.La directora de La Casa del Encuentro agregó que “si recibiéramos un reporte diario de los femicidios, así como los que recibimos de casos de coronavirus, comprobaríamos que la violencia extrema hacia las mujeres necesita una vacuna urgente para protegerlas. Esa vacuna se produce con políticas públicas destinadas específicamente a la prevención y protección de la violencia de género en todas sus expresiones”.Seguidamente, indicó que “las 75 mujeres asesinadas durante esta cuarentena han dejado 99 hijos e hijas sin sus madres y el 65% de los femicidas eran parejas o ex parejas. Pero sólo uno de cada siete de mujeres asesinadas habían denunciado antes a sus victimarios. Eso indica que hay que trabajar mucho en materia de concientización social sobre la importancia de denunciar las violencias”.Rico también dio detalles de lo que considera “una pandemia de género”: “En los informes de cuarentena notamos que “tuvimos casos de mujeres adultas mayores que fueron asesinadas en esta cuarentena. Eso indica que esas mujeres vienen de una larga historia de violencias. Hubo 10 femicidios de mujeres de entre 66 a 85 años”.Otra cuestión que llamó la atención de los profesionales es que antes de la cuarentena, la mayoría de los femicidios eran producto de armas de fuego y “ahora en los hogares es el propio cuerpo del femicida el arma para matar porque la mayoría de las muertes fueron producto de los golpes” destacó Rico.