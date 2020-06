Mesas previas con prioridad para estudiantes que necesiten finalizar el nivel secundario

Tal como lo fija el Calendario Escolar, los alumnos del nivel secundario podrán rendir sus materias pendientes este 7 y 8 de julio pero en esta oportunidad se enfrentan a un nuevo obstáculo que es el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio para evitar la propagación del Covid-19.En el año 2019 ya el Consejo General de Educación había fijado la fecha para rendir antes del receso invernal debido al gran porcentaje de ausentismo reflejado años anteriores y en este caso la comunidad educativa ha reflejado que se encuentran ante un nuevo desafío para evitar el abandono escolar.Marcelo Giménez, director general de Control Pedagógico del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm) en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, puntualizó que "efectivamente seguimos con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, las instituciones siguen de alguna manera con sus puertas cerradas, no así el aula en función que se sigue sosteniendo el Calendario Escolar a través de material pedagógico si se quiere en función de las actividades que van realizando los alumnos día a día"."Teniendo en cuenta ese Calendario Oficial Escolar tendríamos que estar pensando en las instancias de examen a tomarse el 7 y 8 de julio pero dada esta realidad y apelando a lo que dice la Resolución del Consejo General de Educación 093/09 y en el caso del Spepm que tenemos una Resolución de Régimen de Acreditación con Evaluación y Calificación a nivel secundario que es la 076/17 en la que hemos dispuesto la continuidad del Acompañamiento en la Trayectoria del Estudiante a través de lo que sería la Acreditación Asistida en la que queremos priorizar, en este tiempo, a los estudiantes que quedaron con Unidades Curriculares Pendientes para finalizar el nivel secundario y que necesitan presentar sus constancias de terminación en las universidades", destacó.El directivo sostuvo que en el caso de los que están transitando el nivel de educación secundaria tienen la posibilidad de poder esperar el retorno de la presencialidad o bien también optar por esta acreditación de acompañamiento asistida, "recordemos que cuando comenzó el aislamiento el pasado 20 de marzo, la semana anterior se había hecho un receso para medidas sanitarias y quedó pendiente rendir la Unidad Curricular de los que debían cuatro materias, entonces consensuando con las autoridades del CGE, este año a partir de esta situación puntual permitimos la promoción de esos estudiantes porque a esta altura del año no tiene caso que sea condicional sino que flexibilizamos y ya pueden pasar de curso"."Pero es necesario que este 7 y 8 de julio procedan a rendir aquellos que comenzaron a cursar el nivel superior, nuestra preocupación es aquellos estudiantes que han quedado con curriculas y no han podido completar el nivel. Hemos mandado una circular a las instituciones donde establecemos estas resoluciones buscando ayudar a estos alumnos", aclaró.La manera en que rendirán las mesas de exámenes es una incógnita por lo que Giménez detalló que el docente tendrá que armar una serie de trabajos para sacar la nota final, "el acompañamiento no sería una mesa de examen virtual sino que el rectorado pedirá a algún docente de la materia que agrupe a esos estudiantes y comience a dar trabajos prácticos, de investigación, para ir evaluando de forma paulatina hasta un informe final que es cuando ya está preparado para aprobar. La idea que es entre el 7 y el 8 se pueda cerrar para ya tener la acreditación o no, eso quedará a criterio del plantel del docente, no se flexibilizará la exigencia sino que se buscará otras alternativas para evaluar"."Mientras dure esta pandemia tenemos que entender que las escuelas tienen que cambiar su paradigma, es otro modo de acompañar al estudiante, es una nueva mirada de evaluación porque pensemos que la Ley Nacional de Educación implementada desde el 2007 ya tenía ese sentido de observar una nueva escuela secundaria desterrando las normativas tan cerradas que se tenían y a todos nos costó sobrellevarlas", conluyó.