Mes del Niño: hay buenas ventas y ganan terreno los rompecabezas

Sábado 8 de agosto de 2020 | 04:00hs.

Por Vctor Pirisvpiris@elterritorio.com.ar

Regalos para todas las edades y para todos los bolsillos

Jugueterías y negocios con artículos para el público infantil ya registran pedidos que marcan la celebración del Mes del Niño. En las jugueterías reconocieron que entre las sorpresas se están vendiendo más rompecabezas para jugar en familia y también ven que hay problemas de abastecimiento con algunos productos.“Lo que usualmente vendemos más son los vehículos de la marca Duravit. Pero, por algún motivo, después de tantos años no se están consiguiendo. Algo pasó con la fábrica y quedamos sin un elemento importante para las ventas”, comentó Marcelo Fontana, propietario de la juguetería Mundo Jugar.Apuntó que “los faltantes es algo que sufren todas las jugueterías. La alternativa es ofrecer otros productos que compiten con la conocida marca, pero son más caros”.Agregó, en tanto, que entre los pedidos que sobresalen “están los juguetes que salen en dibujos en la tele. Y éstos también son difíciles de conseguir. Los personajes de Patrulla Canina, Doctora Juguetes también se piden bastante, pero no tenemos en cantidad suficiente. Otro juguete que piden es la valija de Juliana, porque tiene variedad de opciones para jugar”, agregó el empresario local.Fontana consideró que hasta el momento “las ventas vienen bastante bien, creo que algo impactó que los chicos están más tiempo en su casa y se buscaron alternativas para que estén entretenidos. Hay una gran variedad de opciones, también tenemos muchos juegos didácticos. Y en general por producto los clientes están gastando entre 1.000 y 2.000 pesos”, comentó.Desde la juguetería Bambino se acotó que ya registran varios pedidos de juguetes y juegos didácticos. “Lo que vimos es que en el tiempo de cuarentena creció mucho más la venta de rompecabezas y sobre todos los juegos que son de muchas piezas. También los juegos de mesa”, comentó Betiana Ayala, encargada de ventas.Explicó que en los últimos días se vieron más pedidos. “Ya estuvieron viniendo abuelos con pedidos específicos que les hacen los chicos, también padres. Creemos que va a ser un buen mes de ventas”.También desde una sucursal del negocio se agregó que la demanda está repartida entre juguetes bastante tradicionales. “Para las niñas se venden las bebotas que son como un bebé de verdad. Las muñecas bebé lloronas, que lloran de verdad, se recargan con agua. Sets de mates. Para niños los autitos de Hot Wheels, pistas de carrera”, agregó la vendedora María Sol.Se apuntó que las muñecas están desde unos 2.000 pesos y los autitos de colección desde 350 pesos. Añadió que hay gran variedad de modelos con diferentes aptitudes, algunos, por ejemplo, permiten abrir sus puertas.En cuánto a las opciones de pago, se recordó el provecho de planes como el Ahora Misiones, que permiten compras con reintegros de lunes a miércoles. Y el Ahora Niño, que extenderá los beneficios el 14 y 15 de este mes. También se resaltan los descuentos especiales de negocios que promocionan con Club El Territorio.Desde el negocio Quinara se resaltó que para el Mes del Niño tienen variadas opciones que pueden personalizarse por los propios chicos.“Tenemos tanto almohadones como tazas de plástico que se pueden pintar o colorear. También diseños con los nombres de los chicos donde ellos pueden agregar sus dibujos”, comentaron Juan Araujo y María José Quintana, al frente del negocio.Se apuntó que otros regalos también pueden ser “remeras, baberos que también son personalizables. Y también cantimploras para que los chicos jueguen o lleven para sus excursiones”.Con el dinero en mano se presenta otro problema: qué comprar. Cuáles son los juguetes preferidos de los niños según las edades y qué costo tienen son interrogantes que conviene conocer de antemano antes de poner un pie en las jugueterías.Georgina Giufrida, gerente de Memes Juguetes, dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva y puntualizó: “Los padres vienen, preguntan los precios, están sondeando, ya que los chicos estuvieron tanto tiempo encerrados entonces se van adaptando a la economía y quieren llevar dos o tres y no uno muy grande, compran uno y lo anexan a otros. Por la pandemia, los padres se quieren portar con los chicos y prefieren algo significativo, por lo que ya vienen con una foto de lo que los niños quieren”.“Tenemos regalos para hijos de hasta 30 años y están saliendo juguetes de series o dibujos que se están mirando en plataformas web y es por eso que hay pedidos específicos de dibujos incluso que ya no estaban dando, por ejemplo fue lo que nos ocurrió con Sonic, tanto para nena como para varón, o los Paw Patrol, que están muy de moda, por lo que tuvimos que correr para conseguir todo sobre eso. Y para mayores son más de colección, como de Dragon Ball Z o Naruto”, especificó.Finalmente Giufrida comentó que presentan juguetes de todos los valores y para todos los bolsillos y depende según el gusto de cada uno: “Tenemos juguetes desde 200 pesos hasta los más caros”.