La zapatilla que usó un rugbier para patear a Fernando Báez Sosa

El material, es analizado por la Policía para intentar determinar quién es el propietario del calzado. Además de este hay 18 pares más, publicó TN.com.ar.





La zapatilla de la foto presenta una particularidad: está manchada con sangre, en la punta y a un costado, por lo que el determinar quién la utilizó la madrugada del sábado 18 de enero será clave para dar con uno de los coautores.



La próxima semana se llevará a cabo la scopometría, test criminalístico de observación y medición de marcas que se puede aplicar a ropa, entre otros, y que puede arrojar certezas en el intento por determinar si este calzado pertenece a uno de los acusados como coautores.





Esta pericia, junto con el análisis de las cámaras y las ruedas de reconocimiento, servirán para que los investigadores tengan un panorama más claro de qué es lo que ocurrió esa noche.



Fernando Cardini, perito forense, explicó que "la zapatilla no solo tiene los rasgos importantes que hablamos en scopometría para medir la forma, la huella que puede llegar a dejar, sino que se suma inclusive material biológico, como la sangre. Esto lo hace todavía más relevante como elemento de evidencia que puede llegar a condenar a los culpables".



"Lo que hay que hacer ahora es asociarla a quien -de todos los que estaban en la escena- la utilizó. Va a haber rastros. La zapatilla tiene elementos biológicos del que la usa, transpiración, fluidos, etc.", añadió.



El perito aseguró que la persona debería haber dejado ADN de contacto en las zapatillas, esto es, elementos biológicos que las personas liberamos permanentemente. "Ese rastro biológico queda por mucho tiempo. Puede durar años si no se contamina o elimina con algún tipo de lavado", explicó.



Además, agregó que el rasgo de la pisada puede dar el dato de quién usó la zapatilla. “Hay crímenes que se han resuelto por saber cómo camina la persona”, dijo Cardini.



