La tasa de empleo en Posadas tuvo una leve suba en el tercer trimestre

17,4% Fue el porcentaje de la tasa de ocupados que demandaron por otro empleo. Respecto al segundo trimestre, representó un alza del 4,7%. 3,1% La tasa de desocupados creció hacia el tercer trimestre un 0,2%. Es decir, 5.000 personas en Posadas carecen de un empleo formal, según el Ipec.

Los salarios, en baja consecutiva Según publicó el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), en un año el salario cayó en todos los sectores de la economía.

Se especificó que los asalariados del sector público llevan perdido un 3,9% del salario real en 12 meses. En tanto, los registrados privados (o formales) perdieron un 5,5%. Los privados no registrados perdieron 11,6% y para los que cobran el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), la pérdida salarial fue aún mayor, del 18%.

Por otro lado, tomando la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y deflactando hacia atrás con el IPC del Indec a partir de abril de 2016 y antes con el IPC de Capital Federal, se obtuvo que desde noviembre la caída del salario real es del 18,2% y desde diciembre del 2017 del 12,7%. Esto significó que para sostener el salario real promedio de noviembre del 2015 entonces el trabajador debería recibir

9.781 pesos adicionales y 6.405 pesos si quiere volver al ingreso que tenía en diciembre de 2017. Con lo cual más de dos meses al año se le ha quitado al trabajador desde el 2015 en términos de poder adquisitivo. De los cuales, dos tercios de esta quita fueron realizados durante la crisis que se inició en abril de 2018.

El Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) publicó datos sobre la coyuntura de empleo y desempleo en Posadas. Los datos, que corresponden al tercer trimestre de 2019, indican un aumento tanto en el número de personas que tienen un trabajo como de aquellos que carecen de uno.Desde la entidad revelaron que la población económicamente activa (PEA) subió un punto y abarcó al 44,9% de los habitantes de aglomerado Posadas. Mientras, los índices de empleo también aumentaron, un 0,8% respecto al segundo trimestre de este año, y alcanzaron el 43,5%.Por su parte, la tasa de desocupación también aumentó. Comparado con abril-junio de 2019, el índice se incrementó 0,2%, influenciado por la devaluación que se registró entre julio y septiembre. Y, en consecuencia, unas 1.000 personas quedaron sin trabajo en ese lapso.En tanto, desde el Centro de Empleados de Comercios apuntaron que las pequeñas y medianas empresas de la provincia fueron las más afectadas por la crisis que se registró a lo largo del año, y muchas de ellas subsistieron gracias a los programas de fomento que lanzó el gobierno provincial.El mercado laboral del tercer trimestre en Posadas ofreció datos positivos, según la información recolectada por el Ipec.A partir de los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del aglomerado Posadas, la tasa de actividad, que refiere a la población económicamente activa, creció entre julio y septiembre y se ubicó en 44,9%. Ello representó una suba de 1% respecto al segundo trimestre de este año. Mientras, la población económicamente activa incorporó en este trimestre a 4.000 personas.En la misma línea, la tasa de empleo registrado también creció en el tercer trimestre, ya que pasó del 42,7% al 43,5% en la capital provincial. Ello explicado particularmente por el incremento en el número de ocupados con empleo, que fue de 1.000 personas.Respecto a la desocupación, los índices también marcaron un alza en este período, de 2,9% al 3,1% en los últimos tiempos. Entre los principales factores, incidió la fuerte devaluación que se produjo en agosto. En números, un total de 5.000 personas se encuentran sin empleo alguno en la capital provincial.En tanto, la tasa de subocupación, que corresponde a aquellos que trabajan 35 horas semanales o menos y que están dispuestos a trabajar más horas, el porcentaje se mantuvo estable, del 13,1%.A su vez, disminuyó el porcentaje de la subocupación no demandante, es decir de aquellos que emplean menos de 35 horas pero no buscan otra ocupación, que bajó de 2% al 0,6%.Otro de los datos que reflejó la entidad es un mayor incremento en la tasa de ocupados que demandan por otro empleo. En comparación con el segundo trimestre, el porcentaje aumentó del 12,7% al 17,4% para los meses del tercer trimestre.El Ipec especificó que al tercer trimestre de 2019, la población total del aglomerado Posadas ascendió a 368.000 personas. Dentro de ella, la población económicamente activa fue de 165.000 personas, que corresponden al número que analiza el Ipec. De allí, 160.000 están ocupadas y 5.000, desocupadas.Asimismo, se detalla que de 160.000, 29.000 son personas ocupadas demandantes de otro empleo, mientras que del número global, 22.000 son subocupadas.En su variación interanual, los indicadores económicos en Posadas aumentaron respecto a los meses de julio, agosto y septiembre del año pasado.Es que allí, la población total del municipio era de 161.000 personas, de las cuales 157.000 estaban ocupadas.Sin embargo, el informe especificó que subió el número de desocupados, ya que la cantidad se ubicó en 4.000 personas el año pasado. Es decir, 1.000 personas quedaron sin empleo en un año.Asimismo, 9.000 personas en un año fueron en la búsqueda de un nuevo empleo, ya que el año pasado la población demandante se ubicó en 20.000 en la capital.Días atrás, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundió números poco alentadores de la economía nacional. Es que la desocupación llegó al 9,7% en el tercer trimestre del año, con un alza de 0,7 puntos respecto al mismo período de 2018. Y en comparación con el segundo trimestre, bajó 0,9 puntos, ya que la cifra se había ubicado en 10,6%.En este sentido, Benigno Gómez, secretario general del Centro de Empleados de Comercio, realizó un balance sobre el desempeño laboral en este 2019, tanto en Posadas como en la provincia.“Sin dudas, uno de los grandes perdedores fueron las pymes y aquellos que tenían un empleo no registrado. A lo largo del año, muchos de los que emprendieron en el rubro de comercios o de servicios no pudieron seguir”, comentó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva.Al mismo tiempo, consideró que los programas del gobierno provincial fueron clave para sostener el consumo y apaciguar la pérdida de fuentes laborales.“Los planes nucleados en Ahora Misiones jugaron un rol clave, ya que otorgaron beneficios para todos los sectores y de alguna manera sostuvo el empleo. Es más, elevaron el consumo en rubros que estuvieron muy dañados por la crisis e incentivaron el diálogo con todos los sectores para mantener en pie a la actividad económica, tanto de Posadas como de toda la provincia”, refirió.