Domingo 12 de enero de 2020

Por Cristian Avellaneda deportes@elterritorio.com.ar

Desde chica Luciana Nievas buscó su lugar en el mundo y hoy parece haberlo encontrado. La posadeña, que se mudó a Buenos Aires persiguiendo sus sueños, forma parte de la Primera División del fútbol argentino vistiendo nada menos que los colores de River. Un presente que parece insuperable desde cualquier punto de vista. Pero lograrlo no fue tarea sencilla para la joven de 20 años. Hubo un esfuerzo detrás y una lucha que todavía sigue en pie, la lucha por la igualdad de condiciones.

Luciana, hija de Andrea y Sergio, siempre tuvo al fútbol como eje de su infancia. Peloteando en las plazas de Itaembé Miní o jugando un picadito mixto, Luciana siempre disfrutó de la redonda y fue por más.

“Jugué torneos de barrios a los que me invitaban, pero quería hacerlo en un equipo y Huracán de Rocamora era el único que estaba organizado”, recordó. “En 2015 hablé con el Chino (Héctor Torres, impulsor del fútbol femenino en Misiones) y estuve un año jugando en Las Globitas”, agregó.

“A los 18 años me fui de vacaciones con la idea de probarme en clubes de Buenos Aires. Jugué un torneo con el club Pacífico, pasé por Comunicaciones y un campeonato más con Huracán de Parque Patricios... hasta que una compañera me dio el contacto en River”.

“Hablé con ellos en julio de 2018, estuve una semana y pasé la prueba. Desde ese momento estoy en el Millonario, me desempeño como defensora... todavía no tengo contrato pero sí una beca que me permite jugar al fútbol y estudiar Profesorado en Educación Física. Además mis viejos me ayudan”, remarcó Luciana.

Respecto al crecimiento del fútbol femenino en Argentina, Nievas fue clara: “Lo del profesionalismo surgió desde AFA y los clubes se tuvieron que adaptar. Ya está el puntapié, pero es difícil que le den bolilla al femenino, está en mente pero todavía no hay nada concreto. La lucha sigue para que nos den la importancia que merecemos y ojalá que cambie este año”.

“La mentalidad machista se tiene que cortar. Mucho tiempo le dieron lugar al masculino y nos dejaron de lado. Ahora estamos cambiando esta realidad, después de lo que fue el Mundial de Francia del año pasado, al fútbol de las chicas se lo vio de otra manera... cambió mucho, se hizo público, se vio el esfuerzo. Llegaron muy lejos las chicas y eso nos ayudó a todas”, aseguró.

Al referirse al fútbol femenino en Misiones, Luciana mostró satisfacción: “Creció bastante. El tiempo en el que jugaba acá costaba y hasta teníamos que ir a otras provincias para jugar torneos. Ahora hay opciones, hay equipos y ligas. Tengo conocidas que esperaron mucho este momento, un momento que hacía falta; ellas ahora tienen entrenamiento y rodaje”.

Mientras forma parte de este cambio, Luciana se encuentra en plena pretemporada con River. “El primer paso ya está”, cerró.