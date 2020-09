“La gente necesita que le caiga una gotita de amor” - El Territorio Misiones

Jueves 17 de septiembre de 2020

Con ocho nominaciones a los Premios Carlos Gardel 2020 y el reconocimiento unánime del público y la industria, el legendario músico David Lebón definió como “una gotita de amor para el público” al show en vivo por streaming que ofrecerá junto a su banda el 26 de septiembre, desde el escenario del Movistar Arena.“En este momento, la gente necesita que le caiga una gotita de amor. De mi parte, la tienen. Por eso voy a estar tocando para el alma de ustedes”, dijo a Télam sobre el espectáculo al que bautizó Cuánto tiempo más llevará, título de una famosa canción de Serú Girán a la que resignificó a partir del distanciamiento social por la pandemia. Con medio siglo de trayectoria entre bandas claves como Pescado Rabioso, Serú Girán, Color Humano y Polifemo, entre otras; y una notable carrera solista, Lebón aceptó que siente cierto estado de incertidumbre ante esta nueva experiencia por streaming, pero celebró la oportunidad.“Es algo nuevo y especial pero también importante para darte cuenta de que podés hacer cualquier cambio”, apuntó quien prometió grandes clásicos e invitados.Tras un regreso a los primeros planos con su aclamado disco Encuentro supremo, de 2016, el ex Serú obtuvo el reconocimiento unánime con Lebón & Co., un trabajo que recrea clásicos de su carrera junto a invitados de lujo, como Fito Páez, Ricardo Mollo, Andrés Calamaro y Pedro Aznar, entre otros; además de permitir la reunión de Polifemo, la banda que integró junto al bajista Rinaldo Rafanelli y el baterista Juan Rodríguez.Con esta placa, que mañana competirá en ocho rubros en los Premios Gardel, Lebón realizó una serie de conciertos en el Gran Rex y actuó en febrero en el Teatro Colón.En estos meses mucha gente encontró en el consumo cultural un refugio. Supongo que debe sentir como un gran aporte este show.Totalmente fue así. Eso fue importante y, en ese sentido, hubo un cambio muy lindo. La idea de hacer shows caseros fue muy divertido y complicado a la vez, una locura a veces porque daban mal los tiempos, esas cosas de computadoras y hombres. Pero ahora vamos a tocar en vivo y nos volvimos a ver con la banda luego de varios meses. Fue muy agradable, muy lindo. La vamos a pasar muy bien en el show porque tenemos muchas ganas de dar algo. La gente manda mucho amor y queremos devolver todo eso.En algún momento lo pensé como si fuera una pesadilla de esas en las que salís a tocar y no hay nadie (risas). No sé, va a ser lindo. Por otro lado, al no ver a la gente, no sentís la misma responsabilidad que cuando te están mirando. Puede pasar eso y transformarse en algo divertido. Es un concierto pero es como un ensayo. Un ensayo de un concierto. La vamos a pasar bien.Yo tuve dos hijos que casi se mueren. No sabés lo que es eso. Yo le recé hasta al diablo. Me han secuestrado, me han torturado. No hay que tener miedo de estar vivo. Yo me levanto todos los días y no sé qué va a pasar. Soy como el guerrero que nunca abandona su marcha. Tengo una misión. La felicidad tiene que estar. Yo tiro esa onda. En lo peor, hay que estar bien. Se pueden hacer muchas cosas.Es increíble lo que pasó conmigo. Hay un tiempo de siembra. Yo les decía siempre a mis hijos que tengan paciencia si no conseguían un laburo porque siempre hay algo bueno. Es insoportable ver a la gente triste por no esperar un poco hasta mañana, que puede venir con alguna sorpresa. En mi caso personal, es un momento hermoso. Cuido mucho lo mío, de mi banda, con la que la pasamos bárbaro cuando ensayamos. Nos divertimos como chicos. Siempre digo que la música es el perfume de Dios.