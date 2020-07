La gastronomía posadeña apuesta al fin de semana largo para reactivar al sector

Jueves 9 de julio de 2020 | 10:30hs.

Por Dennis Prieto redaccion@territoriodigital.com

La gastronomía local se pondrá a prueba este fin de semana largo que inicia hoy por el Día de la Independencia, en su objetivo de seguir recuperándose luego del parate que tuvieron por el aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus. En ese contexto, la Municipalidad de Posadas autorizó un horario excepcional para la atención al público en bares, restaurantes y heladerías. El horario habilitado para el ejercicio de estas operaciones será de 8.30 a 23, siguiendo estrictas medidas de bioseguridad para evitar la propagación del Covid-19.





Gustavo Alvarenga, presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra) consideró buena la medida excepcional, y remarcó que extender el horario de los locales hasta al menos las 0 horas los fines de semana traerá mejores resultados en el rubro.







“Entre semana la ciudad después de las 18 se duerme, no hay una gran circulación, la gente tiene miedo. Los fines de semana se animan más, salen con los chicos, sería más positivo alargar el horario y que en vez de las 23 sea hasta 0 al menos”, sostuvo en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva.







Además señaló que “si llueve y hace frío la gente no sale, pero hoy empezó lindo el día, esperemos que sea así todo el fin de semana para que el saldo sea positivo. Si la gente sale puede mejorar un poco la gastronomía local”.







Para Alvarenga, julio “es un mes bisagra en la cuestión sanitaria, en la Provincia están tomando muchos más recaudos, la gente tiene ganas de salir. Se acerca el día del amigo, una fecha fuerte para la gastronomía”.





Por otra parte analizó que “no se está trabajando como antes de la pandemia, más allá que están abiertos los locales se redujo un cincuenta por ciento la capacidad, los horarios, eso merma el negocio pero es mucho mejor que estar cerrados”.





Desde la comuna recordaron que a partir desde el lunes 13 de julio, estos rubros regresarán a su horario habitual, establecido de 8.30 a 18.30.







Hoteles acumulan deudas



“En hotelería, mi pálpito es que en agosto recién nos habilitarían. Será algo interno. No están abiertas las fronteras. Brasil es un gran emisor de turistas para Misiones. Buenos Aires sigue cerrado, no hay vuelos, ni colectivos de larga distancia. Es un año muy complicado. La circulación interna alcanzará para algunos establecimientos pero no para la mayoría de los hoteles”, consideró el presidente de Amhbra.





Según su perspectiva, “habría que abrir para contener a los viajantes esenciales que llegan por cuestiones médicas. Posadas es un gran centro de salud, tanto en el sector público como privado. Hay emergencias que no se pueden postergar. Para los acompañantes creo que los hoteles son mucho más propicios- con los protocolos que ya fueron aprobados - para que puedan pernoctan y no se queden en el auto, un lugar prestado o el mismo hospital”.







“Transcurrimos el cuarto mes con caja cero. Se acabaron todos los recursos. Nos pone nerviosos a todos. Estamos acumulando deudas de servicios e impuestos fijos”, enfatizó.







“El panorama es complicado. A nivel nacional estamos peleando por una ley de emergencia que nos contenga”, cerró.