La ANMAT prohibió un suplemento dietario y alertó sobre el robo de un ecógrafo portátil

Martes 21 de enero de 2020 | 13:30hs.

Por medio de la disposición 168/2020 publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.) interrumpió la producción, venta y distribución en toda la República Argentina del "suplemento dietario a base de vitaminas y minerales, marca Lauria Arnicaps”. El artículo contenía un ingrediente conocido como “Arnica Montana” (planta empleada para aliviar dolores ocasionados por traumatismos o golpes, esguinces, tendinitis y hematomas) que no estaba contemplado por el Código Alimentario Argentino (C.A.A.), ni tampoco figuraba en el listado de hierbas autorizadas para usarse en este tipo de productos.Este suplemento dietario es elaborado por Laboratorio Merlino - Sociedad Colectiva (ubicado en la calle Camarones 1824, Cuidad Autónoma de Buenos Aires), y corresponde a la firma registrada bajo el nombre de Víctor Hernán Kuschniroff.Por otra parte, la disposición 167/2020 indicó que la proteína en polvo para ganar masa muscular “Mass Gainer – Extra Mass Gainer con óxido nítrico y glutamina, marca Up Cross” debió ser sacada de circulación ya que estaba falsamente rotulada y no se pudo establecer cómo era producida, elaborada y fraccionada. Además, carecía de los permisos del registro de establecimiento importador y de producto, y resultó en consecuencia ser “ilegal”, expresa el comunicado.A su vez, todos los lotes de un dispositivo médico denominado como “INTRAUTERINE INSEMINATION DEVICE – ISPERM / Lote 0116J” (artefacto perteneciente a Shivani Scientific Industries, empresa radicada en la India) tuvieron que ser suspendidos hasta que se encuentren debidamente inscriptos en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica de la ANMAT (disposición 172/2020).Para finalizar, a través de la disposición 165/2020 se denunció el robo de un “Ecógrafo Doppler portátil, marca SONOSITE / modelo Turbo – serie WK2QHZ” de la firma TECNOIMAGEN S.A. (empresa habilitada por la ANMAT) para proteger a posibles adquisidores y/o usuarios ya que constaría de una unidad hurtada. Asímismo, el comunicado también detalla la falta de los siguientes accesorios: “Fuente, marca SONOSITE – serie 37417”, “Transductor C60X, marca SONOSITE – serie 03Z3JJ”, “Transductor P10X, marca SONOSITE – serie 03ZPX8” y “Transductor P21X, marca SONOSITE – serie 0400KP”. La entidad decidió entonces prohibir su uso y distribución en todo el territorio nacional.