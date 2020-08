Insólito: alambró una calle de Santo Tomé para reclamar el pago del terreno - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020 | 22:30hs.

Gran revuelo causó la colocación de un alambrado en plena calle de un barrio de Santo Tomé. Es que el propietario del terreno, se habría cansado de reclamar al Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico) por las obras realizadas en su terreno, y tomó el toro por las astas, y no pasó desapercibido.Lorena Regalado, hija de don Herminio Regalado, contó que su padre tiene un terreno en el que está construyendo su vivienda. En la última construcción de viviendas el Invico utilizó parte del terreno de Regalado, y al retirarse, rellenaron el mismo y se empezó a utilizar como calle pública. Esto originó el descontento de la familia, ya que cuentan con títulos y mensuras que acreditan su propiedad.“El terreno es de mi papá, es propiedad privada, no es de Invico. Cuando Invico compró un terreno de al lado para hacer los barrios la empresa ocupó parte del terreno de él, construyendo la obra, y dejó eso así, rellenaron como calle pública”, contó Lorena.Recordó que cuando don Herminio empezó a reclamar, desde Invico respondían con evasivas, “decían que no era problema de ellos, que no se estaba ocupando, claro como no estaba alambrado, no estaban violando mojones, pero sí estaban usando propiedad privada”.La hija de don Herminio dijo que cuando ya se estaban construyendo los barrios, “él fue a reclamar a Invico a Corrientes y le dijeron que alambre nomás. Alambró muchas veces, pagamos varias veces al agrimensor, traíamos de Paso de los Libres porque en ese momento no había en Santo Tomé un agrimensor, y todas las veces quedó certificado que violaban los mojones”.El Instituto de Viviendas de Corrientes sería responsable de la ocupación de 800 m2 del terreno de Herminio Regalado. “Construyeron también ahí la red de cloacas. Imaginate es un barrio que se inunda todo, no quiero saber cómo va a quedar la casa de mi papá que está construyendo ahí, para que no se rebalse toda la cloaca”.El propietario trabajó 40 años en la empresa Aguas de Corrientes, es jubilado, y con lo que logró ahorrar está construyendo su casa.“El 9 de diciembre último el interventor (de Invico) Bernardo Rodríguez y su secretaria nos atendieron, y quedaron en solucionarnos el problema para febrero o marzo. Hasta el día de hoy no hay nada, estamos en pandemia, menos que menos. Mi papá siguió llamando, pidiendo respuestas, y le dijeron que alambre nomás. Él, teniendo título y mensura en mano, alambró. Ahora el barrio que usa el terreno de mi papá como calle salieron todos a protestar, obviamente”, explicó la hija preocupada.El barrio se llama Raúl Alfonsín, son alrededor de 50 casas.Contó además que “hace quince días mandamos carta documento, nuevamente, y la respuesta fue que desconocían el hecho, negaron todo. Lo mismo fue a la Municipalidad, y a la Casa de Gobierno en su momento, porque se les notificó a todos que se iba a alambrar. Nunca procedió nadie”.