Ingresaron a la sede del Inadi y provocaron varios daños - El Territorio Misiones

Lunes 24 de agosto de 2020 | 02:00hs.

Expedientes desparramados por todos lados y la puerta de acceso principal violentada fue el lamentable saldo que dejó ayer por la madrugada la visita de un grupo de desconocidos a las oficinas de la delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), ubicada en pleno microcentro de la capital provincial.El hecho fue alertado a efectivos policiales de la seccional Primera, durante los primeros minutos de la mañana de ayer, por un vecino de la calle San Luis al 1800 que vive a pocos metros de dicha delegación.Según trascendió, luego de salir a su vereda para arrojar una bolsa de basura a un contenedor de la zona, el hombre advirtió que la puerta principal de ingreso al Inadi se encontraba abierta y con signos de haber sido violentada por delincuentes.De acuerdo a lo manifestado por fuentes policiales consultadas por este matutino, al ingresar al lugar los investigadores se toparon con cajones y expedientes por todas partes.No obstante, luego de la requisa realizada por la Policía, los voceros indicaron que no se detectó el faltante de ninguno de los equipos informáticos o de algún otro objeto de valor que se encontraba en el lugar.Sobre lo acontecido, Silvia Risko, delegada del Inadi, publicó en su red social Twitter que durante la recorrida por las oficinas se encontró un cuchillo sobre un escritorio. Y añadió que dicho elemento pudo haber sido dejado allí como un mensaje intimidatorio.Sostuvo esa hipótesis al indicar que los visitantes no se llevaron nada, más allá de haber revisado todos los muebles y escritos del lugar.Por este caso tomó intervención la seccional Primera de la Unidad Regional I y hasta ayer por la noche no había detenidos.