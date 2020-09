Informe de domingo: En el 46% de los casos, el abuso fue en la propia casa del niño - El Territorio Misiones

Domingo 13 de septiembre de 2020 | 17:15hs.

“De las 2.986 niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, se advierte que 52 de ellas tenían algún tipo de discapacidad. Esto representa aproximadamente un 1,7% de niños y adolescentes víctimas registrados durante este período. La cantidad de víctimas NNyA con discapacidad se distribuyen equitativamente por género y se concentra mayoritariamente entre los 12 y 17 años, al igual que sucede con la población de NNyA total”.





“Están repartidos en todas las clases sociales” El licenciada Hernán Vidales, coordinador Provincial de Formación y Capacitación de la Subsecretaría de la Mujer y la Familia, se refirió a la problemática: “La mayoría de los casos, de acuerdo con las denuncias, está representado por padres y abuelos. Es un abuso sexual contra niños y niñas, con un alto porcentaje intrafamiliar”.



“Hay un prejuicio general, que el abuso sexual se da mayoritariamente y casi siempre en clases sociales más vulneralizadas y pobres. Los abusadores están repartidos en todas las clases sociales. En clases populares, en clases medias, en clases altas”, subraya en diálogo con El Territorio y añade: “Se suele escuchar, sobre todo de la clase media: ‘¿Cómo una persona tan inteligente, universitaria, que ha estudiado, que tiene tal posición económica va a hacer una cosa semejante?’. Existe un prejuicio. Por eso, hay que tener muy en claro que el abuso sexual se perpetra en todas las clases sociales”.



Consultado sobre quiénes tienen la obligación de denunciar, sostiene: “En los delitos contra la integridad sexual hacia niñas, niños y adolescentes la responsabilidad de denunciar recae en cualquier persona que tome conocimiento del hecho y el sistema de administración de justicia iniciará acciones penales de oficio. Vale decir, rige la obligación de denunciar por parte de quienes integran los equipos de salud, funcionarias, funcionarios y personas integrantes de organismos públicos, docentes y profesionales del ámbito privado, ya que el estado de indefensión de víctimas de abusos sexuales lo justifica. La normativa refuerza la necesidad de denunciar ante los organismos judiciales proteccionales que buscarán el amparo de la víctima por sobre la sanción del victimario”.

Un análisis de los datos del Programa Las Víctimas contra las Violencias 2018-2019 sobre los casos de abuso sexual que ingresaron al programa mediante las líneas 0800-222-1717 y 137 en el período que va desde el 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019 revela estadísticas que erizan la piel. Es que ubican al agresor en el ámbito íntimo, familiar o cercano de la víctima.El total de llamados pertinentes sobre violencia sexual atendidos en ese período fue de 4.945, y fueron 5.043 las víctimas atendidas, lo que incluye niños, niñas, adolescentes y adultos. De esa cifra, 2.986 niños y adolescentes recibieron atención. El trabajo realizado por el Observatorio de los Derechos de Niño, Niña y Adolescente, dependiente de la Defensoría de los Derechos del Niño en la provincia y la Línea 102, contempla información de todo el país. Los datos específicos de Misiones aún no fueron sistematizados.“En el 76,8% de los casos, los agresores eran del entorno cercano de la víctima (familiar o no familiar). En el 57,4% eran familiares de las víctimas. En el 19,4% eran conocidos no familiares. Sólo el 11,4% de las víctimas no conocía al agresor”, revela y desglosa un dato más grave: “En el ámbito intrafamiliar se advierte que más del 46% de las víctimas NNyA fueron agredidas por su padre o padrastro (25% corresponde a padre; 21% a padrastro). El tío, abuelo y hermano representan el 26,9%.“Los 4.945 llamados pertinentes son aquellos vinculados a violencia sexual. Se registró un aumento que supera el 60% respecto de aquellos registrados en el periodo 2017-2018 (...) En todos los grupos etarios, el mayor porcentaje de niños y adolescentes víctimas es de género femenino, aunque la diferencia según género se amplía a mayor edad. El 46,8% de niños y adolescentes víctimas de violencia tienen entre 12 y 17 años, de las cuales el 40,2% corresponde adolescentes femeninas”, detalla.“De las víctimas de violencia sexual, se destaca que el 77,9% son de género femenino. No se registró ninguna víctima transgénero durante este período. 27 de las niñas y adolescentes víctimas de violencia se encontraban cursando embarazos”, señala.En cuanto a las formas de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes identificadas por los profesionales de la línea de acuerdo con el relato del hecho: “Más del 38% de las formas de violencias estuvieron relacionadas con el tocamiento sexual y su tentativa; el 17% de los casos fueron violaciones o tentativas de violación contra niñas, niños y/o adolescentes. El grooming es la tercera forma de violencia más frecuente (6,6%) incrementando 2,4% respecto del período anterior (4,2%)”.En referencia al lugar donde se produjo el hecho de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, se destaca: “El 46% de los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sucedió en el hogar de la víctima y el 5% se dio en la vivienda de un familiar de la víctima. El 5,7% de los casos se dio en las redes sociales y el 5% en el ámbito educativo”.