Herederos naturales - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

Los hermanos son nuestros primeros socios, esos aliados del juego con los que aprendemos a negociar para crear de manera conjunta. Y tal como lo lúdico fue clave para los Gularte: Sandra (artista plástica), Carolina (directora teatral) y Gastón (cineasta), según detallaron en una entrevista de 2016, para los hijos de este último, Jeremías (26) y Selene (21), también crecer en un ambiente rodeado de ingenio y pensamiento lateral los deslizó naturalmente al arte.Con papá siempre detrás de cámara y mamá (Marisa Hassan) en la producción audiovisual, los chicos comenzaron de muy niños a codearse con las tareas de rodaje.“Desde chico, 11, 12 años, fui comenzando como ayudante de micrófono hasta que poco a poco le agarramos el gusto al cine, por ese lado fuimos rumbeando”, refirió Jeremías sobre el camino elegido junto a su hermana Selene.Mientras él se siente más cómodo en lo técnico, con la cámara, ella se mueve con espontaneidad en la producción y exhibición, donde pretende seguir sumando formación y experiencia.Ahora, reiventados tras pandemia, lanzaron el Autocine Móvil, un emprendimiento que lleva mucho más que películas a distintos municipios de la provincia.“En realidad somos parte de MisiónCine, que es el nombre del proyecto que hace diez años lanzaron nuestros papás para recorrer la provincia con su primera película. El año pasado tuvimos la idea de reactivarlo. Hicimos todo un cronograma, estábamos re avanzados para recorrer las escuelas y llegó el coronavirus”, arrancó explicando Selene. “Necesitábamos trabajar, queríamos sacar adelante al proyecto y lo reinventamos. Dijimos: ‘¿qué podemos hacer?: autocine’”, continuó.Sin embargo, la reconversión no fue fácil, las condiciones técnicas cambiaron y hubo que acomodarse a la nueva iniciativa. “Apenas surgió todo esto y nos vimos imposibilitados de sacar nuestro proyecto anterior, tuvimos que pedir un crédito, préstamo de la abuela, usar todos nuestros ahorros... ¡todo! Porque no es lo mismo sacar un cine que sacar un autocine”, reflejó Selene al tiempo que Jeremías detalló que debieron recurrir a un proyector al menos tres veces más fuerte que el que tenían, una pantalla de 12 por 9 metros, mucho más grande que la que se podría usar en una escuela, y un transmisor de FM para hacer llegar el audio a los autos, entre otras cosas.Con cinco proyecciones ya concretadas en ciudades como Campo Grande, Puerto Libertad y 25 de Mayo, los chicos se estrenan este fin de semana en Posadas, con tres propuestas que se verán viernes, sábado y domingo en el estacionamiento del Paseo Libertad, sobre avenida Quaranta.Las entradas se pueden adquirir de manera online (ver Para acceder) o personalmente en la Revistería Di Flor, del Paseo Libertad.Además de la película principal de cada día (El plan divino, Carasucia con la magia de la naturaleza y Las ineses), habrá cortometrajes, sesiones de DJ especialmente producidas, sorteos, candy bar y otras sorpresas. La idea, según cuentan los jóvenes, es que sea toda una experiencia para el espectador.“De repente nos dimos cuenta de que ahora nosotros estamos organizando eventos. Es el evento del autocine, no es un rato que te sentás y vas al cine, sino que lleva una serie de cosas que hay que tener armadas, pensadas, una logística, una técnica...”, graficó Jeremías y Selene lo completó: “Planteamos que es una experiencia autocine. No es que vamos y ponemos play. En toda la previa se organizan sorteos con emprendedores, se pasan videoclips, cortos clásicos, sesiones de música, se plantea que el público se sienta parte”. De esta manera, invitaciones y detalles hacen toda la jornada más acogedora.Todo el detrás de escena tiene impronta fresca y juvenil. “Somos un equipo de jóvenes de entre 19 y 25 años y viendo todas las instancias anteriores, estamos súper orgullosos de como trabajamos. Son familia y amigos y hay una sinergia de que todos están activos todo el tiempo... es un grupo joven unido trabajando por un mismo objetivo”, alegó Selene marcando el empuje del emprendimiento que ya cuenta con la licencia de exhibidores ambulantes comerciales del Incaa.“Esto se mezcla con el cine y con la pasión de poder llevar y mostrar principalmente el arte que se puede generar en toda la provincia. Lo que nos dejaron muy en claro y lo que aprecio es que lo que se genera acá hay que valorarlo”, postuló Jeremías sobre la elección de la cartelera.“Siempre apostamos al cine nacional y local porque creemos que hay que mostrar que también se puede hacer acá y que es de calidad”, sumó Selene contra todo prejuicio.‘Un grupo de jóvenes entusiastas’ se repite en los comienzos de grandes ideas, clubes, empresas... Así como el ‘érase una vez’ del emprendedurismo y con el plus de que elevar la vara artística está en su genética, los ‘neo’ Gularte apuntan a sumar capítulos destacables en la historia no sólo familiar sino misionera. Abriendo la puerta a experiencias interactivas y nutriéndose de la calidez de cada espectador, buscan que el cine se expanda y llegue a todos los confines de la Tierra Colorada.“Hay que adaptarse a todas las realidades. Cada ciudad reacciona de manera distinta, pero tenemos que poder llevar el espectáculo a todo el público”, cerró Jeremías mientras analizan formas más inclusivas que superen, incluso al autocine.