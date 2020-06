Hallan nueva cepa del virus de la influenza en los cerdos

Martes 30 de junio de 2020

Un nuevo hallazgo científico describe un nuevo virus de la gripe potencialmente capaz de convertirse en pandémico. El estudio, publicado en la prestigiosa Proceedings of the National Academy of Sciences, describe cerdos de China que se infectan cada vez con más frecuencia con una cepa de influenza que tiene el potencial de saltar a los humanos.

Cuando múltiples cepas de virus de la gripe infectan al mismo cerdo, pueden intercambiar genes fácilmente, un proceso conocido como “reordenamiento”. La nueva investigación analiza un virus de la gripe al que se bautizó como G4. Es una combinación de tres linajes: uno similar a las cepas encontradas en aves europeas y asiáticas, la cepa H1N1 que causó la pandemia de 2009 y una H1N1 norteamericana que tiene genes de los virus de la gripe aviar, humana y porcina.

La variante G4 es preocupante porque su núcleo es un virus de influenza aviar, al que los humanos no tienen inmunidad.