Gustavo Cordera y una reversión polémica: “Tus senos, el alimento de mi cosificación”

Sábado 29 de febrero de 2020

Gustavo Cordera, provocó con una reversión de Mi caramelo: “Esos senos, el alimento de mi cosificación”. Fue en un video casero que trascendió y ya se hizo viral.

El año pasado, el excantante de la Bersuit cumplió una probation para evitar el juicio por incitación a la violencia contra las mujeres, por sus dichos sobre las violaciones.

En agosto de 2016, durante una charla con estudiantes de periodismo de la escuela TEA, Gustavo Cordera dijo:

“Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente”. Esas declaraciones lo llevaron a juicio por incitación a la violencia contra las mujeres. Una instancia de la que finalmente logró desligarse al cumplir una probation. En abril del año pasado, Cordera aceptó pedir disculpas públicas, fijar domicilio y tomar cursos sobre de la violencia de género.

Ahora, el excantante de la Bersuit Vergarabat, vuelve a ser noticia, y no por la música. De vacaciones en la playa, rodeado de amigos, relajado, reversionó uno de los temas más famosos del grupo, Mi caramelo. La pequeña modificación en la letra, parece ser una nueva gran provocación.

El texto original: “Qué excitante que estás / Tendrías que saberlo / Esa cola es la manzana más buscada / Y esos senos el alimento de mi creación / Quisiera arrancarte un día / Y morirme en un telo con vos / O quizás en un auto”, fue cambiado por: “ Y esos senos, el alimento de mi cosificación”. Después, ríe.

En las audiencias previas a que le otorguen la probation, el músico contó que se había interiorizado mucho en el tema de género y de violencia contra las mujeres. “Mis hijas me han enseñado a deconstruir una cultura que traigo como hombre. Este episodio me dio la posibilidad de escucharlas. Cometí un error y necesito repararlo”, fueron palabras del cantante ante el Tribunal, en abril de 2019. “Para reparar esa descripción dañina, ofrezco contar mi arrepentimiento y cómo viví esta historia, cómo aprendí sobre violencia de género. Cometí un error y necesito repararlo”, prometió.

Luego de sus repudiables dichos que le valieron una denuncia del Inadi ante la Justicia. También, de la noche a la mañana, de ser un solista que llenaba estadios y teatros, pasó a ser un hombre cuestionado y abucheado donde quiera que fuese.

Sobre lo vivido en todo este tiempo, Cordera habló el año pasado en una entrevista radial con Matías Martin en la que arrancó asegurando que se siente “aliviado” después del episodio que definió como “en un principio lamentable”. Ya que hoy, “en perspectiva”, cree que lo sucedido fue “perfecto”.

En referencia a lo que dijo, el músico se atajó: “No hice nada, solo hice una descripción desafortunada, no es punible. La Justicia tenía que hacer algo políticamente correcto a todo lo que se generó. E insistió: “Yo hice una descripción en la que creo, pero que no voy a repetir para no lastimar a nadie”.