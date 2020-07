Gremios docentes piden relevamiento de infraestructura y del personal

Viernes 10 de julio de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

Esta semana que culmina hoy fue la última de clases virtuales antes del receso invernal. Aún se desconoce cómo será el retorno el próximo 27 de julio -día establecido en el calendario escolar- y todo está supeditado a cómo evolucione la situación sanitaria por el coronavirus.

Si bien hasta ayer no había fecha definida para el regreso a la presencialidad en Misiones, el día que se aprobó el protocolo nacional desde Nación se dijo que la provincia sería una de las que está en condiciones de volver. Así, a través de diversas fuentes se pudo saber que se trabaja el 3 de agosto como posible día de retorno a las aulas, al menos para algunos grados. Pero la decisión final la tomará el gobernador Oscar Herrera Ahuad con la correspondiente asesoría de los ministros de Educación y Salud.

En ese contexto, desde los gremios docentes salieron a fijar postura sobre cómo debe darse la vuelta de los niños y docentes a las escuelas.

Desde la Unión Docentes Argentinos (UDA), su delegada provincial Mirta Chemes aseguró que hay que censar para conocer cuántos trabajadores de la educación integran los grupos de riesgo y no estarán en condiciones de estar frente al aula. “Ya pedimos al Consejo General de Educación (CGE) que releve cuántos docentes no van a poder volver si se vuelve a la presencialidad, cuántos suplentes va a significar eso; cuántos niños no van a poder volver por sus patologías previas”, señaló a El Territorio.

“Proyectar un inicio en la presencialidad requiere unos factores a cumplimentar. Entre esos factores están las condiciones edilicias de las escuelas como algo primordial. Todas las escuelas deben estar en buenas condiciones de higiene y salubridad y en la provincia hay muchas escuelas que antes de la pandemia no estaban en condiciones de funcionar, es mucho el dinero que hay que invertir”, dijo, y continuó: “Si bien nuestro gobernador está avanzando sustancialmente, hay escuelas con baños en estado deplorable y otras que no tienen ni baño instalado. Hay un porcentaje muy importante de escuelas que no tienen portero y no sabemos quién se va a encargar de la limpieza, hay que poner las escuelas en condiciones para cumplir el protocolo”.

Aunque aseguró que no se maneja una fecha firme para un regreso, para la delegada gremial hay una presión desde Nación hacia las provincias para que se dé el retorno. “Estamos a un mes de la supuesta meta que instaló el ministro Nicolás Trotta. Hay una intencionalidad del ministerio de Educación de la Nación y hay una presión cuando sale a decir que Misiones, Catamarca o San Juan estarían en condiciones de volver. Pero nuestra postura es firme, no vamos a volver si no están dadas las garantías. Además me enteré que hay directores de escuelas privadas que están enviando mensajes con fecha de regreso, algo que no es así porque eso lo va a decidir el gobernador de la Provincia”, indicó.



Falta de porteros

Desde la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), el gremio que agrupa a la mayor cantidad de trabajadores de la educación también dejaron esta semana en claro su postura.

En diálogo con Radioactiva 100.7, el secretario general, Rubén Caballero, comentó: “El protocolo aprobado por la Nación es claro en relación al personal de limpieza o maestranza, algo que no se da en todas las escuelas. Hay instituciones que no cuentan con personal de maestranza, ese sería un obstáculo”. Además planteó que también hay que definir “de dónde saldrán los fondos para que se materialice ese protocolo, hablo desde el trapo con lavandina hasta una cabina sanitizante. Estamos en un tiempo complejo en lo que tiene que ver con recursos, tanto para el estado nacional como para las jurisdicciones, con baja recaudación y somos conscientes de eso”. Sostuvo que para UDPM “no hay apuro ni fecha para el regreso a la presencialidad. Nuestra provincia tiene más del 90% con fronteras internacionales y sabemos lo que está pasando en Brasil”.

En sintonía, Carlos Castro de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), estableció que la decisión final dependerá exclusivamente de las condiciones sanitarias y que las autoridades a nivel provincial y nacional den el visto bueno. “La realidad es muy distinta en todo el país y lo mismo pasa en Misiones. No es lo mismo hablar de las escuelas técnicas que son más arraigadas, que tienen una mayor matrícula e infraestructura que las escuelas que se crearon en los últimos años. Por eso creemos que deben ser los profesionales de Seguridad e Higiene quienes determinen si se reúnen los requisitos para volver en las instituciones”, expresó Castro.



Clases en verano

El Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) no está de acuerdo con el regreso a clases ya que entienden que no están dadas las condiciones sanitarias en la gran mayoría de los establecimientos de la provincia. La mayoría coincide en la falta de porteros o de un solo personal que debe realizar la limpieza para tres turnos. “Es sabido que en muchas escuelas los docentes y alumnos realizan limpieza de los establecimientos”, comentaron.

“Antes de hablar de un regreso a las aulas se deben poner en condiciones sanitarias las escuelas”, señaló Carlos Duarte. Y se preguntó: “¿Quién se hará cargo de la compra de alcohol en gel, elementos de desinfección o barbijos? Porque no sabemos las condiciones económicas de cada una de las familias de los estudiantes”.

Dijo que en Misiones “si vuelven sólo unos pocos habrá desigualdad en el acceso a la educación”.