Fiesta del origen

Lunes 23 de diciembre de 2019 | 04:00hs.

Por Silvia Godoysociedad@elterritorio.com.ar

En tierra extraña la memoria es ventana al hogar dejado atrás. Las mujeres reunidas en torno a la masa de harina de maíz blanco y agua dibujan pequeños bollos con las manos y luego los aplanan para llevarlos al fuego. Es este hacer repetitivo y heredado los que las devuelve por un momento al origen.La arepa es el pan de cada día, es el alimento que no puede faltar en la mesa de los venezolanos, dicen ellas que han emprendido un largo viaje escapando de la pobreza y la violencia.Cada una tiene un relato de cómo se han convertido en migrantes y eligieron Misiones para comenzar de nuevo. Aunque el camino haya sido mil veces diferente descansa en sueño común de paz y futuro. Y, por la tranquilidad que en distinta medida han encontrado, celebran. En territorio nuevo, acomodándose a la extrañeza, superando adversidades, unidos, celebran.Y como expresión de solidaridad, los venezolanos compartieron ayer un almuerzo comunitario en el Instituto Gutenberg, organizado por la Iglesia Luterana Congregación San Pedro y el programa de asistencia a migrantes Arepa Viva.En el salón del colegio ubicado en el centro posadeño el clima era de domingo de fiesta y guirnaldas. Desde temprano los preparativos coordinados de la comida se hicieron al ritmo de aguinaldos y gaitas, tradicionales de diciembre. Mientras se cocían las arepas tomaba color el perico y otras salsas.“Yo no olvido al año viejo que me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo”, cantó Maryuly Pinto, “una canción muy tradicional y tiene un mensaje positivo que es valorar lo que nos dio el año y lo que aprendimos”.Comunicadora y actriz, Maryuly se definió como caraqueña de pura cepa. “Estoy muy contenta y emocionada por esta iniciativa linda de todo el grupo de venezolanos y argentinos de compartir, de tener ganas de encontrarnos en esta fecha especial. Los venezolanos nos reunimos a comer, eso no nos quita nadie. Y acá estamos haciendo las arepas que es como para los argentinos el mate, es identidad, es emociones y recuerdos, es la mesa venezolana”.A lo que añadió María Prudencia Pernía de García: “La arepa es un plato tradicional que se puede hacer moliendo el maíz y cocinando o con la harina pan que viene precocida, es nuestro plato típico y nuestra manera de compartir con las personas que amamos”.María Prudencia tiene 74 años y cuatro hijos, llegó a Misiones hace un año y medio. Nunca antes había dejado su país. “Tuve que viajar por necesidad, vine con mis hijas y mis nietos y mi hijo está en Panamá. En Venezuela todavía tengo familia, hermanas, sobrinos. Nos decidimos a viajar porque no alcanza el trabajo para comer, no había salud para los niños, para nadie. No había nada era crítico”.Hace casi dos años surgió Arepa Viva, programa de asistencia y contención de venezolanos en Misiones que trabaja en colaboración con la Iglesia Luterana Congregación San Pedro, que prestó sus instalaciones en Garupá para que funcione un albergue.Desde este grupo se da asesoramiento y apoyo a los migrantes en el acceso al trabajo, la salud y la educación.Acerca de la tarea del programa, Andreina Cotis relató: “El refugio recibe a las personas solas o familias recién llegadas hasta que puedan tener un techo”.Hasta la fecha se ha asistido a unas 300 personas. “Hay unas 15 familias completas que vinieron y son más los que llegaron solos, generalmente jóvenes. Muchos profesionales. Vienen a Posadas y luego encuentran su lugar, hay venezolanos viviendo en Posadas, Iguazú, Garupá, Alem, Apóstoles y en el Norte de Corrientes”, precisó.Por su parte, Ricardo Veira, pastor de la Iglesia Luterana, reflexionó sobre la diáspora moderna y abogó por un espacio donde los migrantes puedan vivir su cultura.“Nuestro país siempre ha recibido a los migrantes, las primeras oleadas tenían que ver con situaciones de guerra o posguerra, pero ahora tenemos una situación diferente. Las migraciones modernas se dan por una trama política-económica o falta de libertad que empujan a las personas a dejar su país. Quien migra se siente en soledad, sufre el desarraigo, vive mucha tristeza. En este contexto, necesitan mantener la cultura. Y cuando uno está unido compartiendo, se empodera. Compartir las tradiciones es como estar en el lugar de origen, no es lo mismo, pero es un acercamiento”.Planteó: “Tengo cierta disidencia con el tema de integrar. Porque integrar es como unificar en lo mismo, cuando lo que necesitan es vivenciar su cultura. La cultura es el resguardo de la propia libertad de los pueblos. Cuando la Iglesia acompaña debe hacer eso, acompañar y no catequizar. Acompañar al otro en su dignidad en el desarrollo de la persona, esa es nuestra tarea”, dijo.