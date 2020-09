Ficciones que nacen desde la experiencia - El Territorio Misiones

Sábado 19 de septiembre de 2020 | 04:00hs.

Por Belén Spaciuk interior@elterritorio.com.ar

La presentación se realizará este miércoles a las 16, de manera virtual, a través de la plataforma de Youtube/ Joaquin Valdez.





Perfil Alejandra Larumbe

Antropóloga, escritora



Nació en Posadas.



Es licenciada en Antropología Social.



Trabaja en el campo de los derechos humanos, participa en la concientización y prevención de violencias en instituciones, es integrante de la Fundación Apoderarte y de movimientos de mujeres de la provincia.



Publicó: ‘La Idea Envolvente, La lepra como enfermedad estigmatizante y su incidencia en las condiciones de trabajo del personal del Sanatorio Colonia, Pedro Baliña’, y ‘Veteranos, Lucha por el reconocimiento popular’.



Actualmente, incursiona en la narrativa de cuentos.

“Cada cuento es algo así como una pesadilla, pero una pesadilla que la tenemos que vivir y contar. Porque sólo así la veremos. No podemos ni debemos seguir negándola”.La frase se desprende de la entrevista de El Territorio a Alejandra Larumbe, autora del libro Cuentos que no lo son, que será presentado el próximo 23 de septiembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.Se trata de una propuesta literaria que busca contribuir a la visibilización de prácticas de violencias contra las mujeres, naturalizadas socialmente, con el objetivo de provocar un acercamiento a la problemática, capaz de motivar la reconsideración de miedos profundos, a través del ejercicio de la comprensión.El libro es un recopilado de cuentos, construidos en base a relatos narrados a la autora, que buscan despertar la conciencia de la sociedad respecto de una de las violencias más exacerbadas que existen contra la mujer: la explotación sexual.“Los cuentos son de ficción, pero en ningún momento han salido puramente de mi imaginación. Sino que los he hilvanado a partir de experiencias propias: las he visto, las escuché, me las contaron. Son historias ficcionadas basadas en relatos de primera mano”, detalló Larumbe sobre el hilo conductor que atraviesa cada cuento: Zona liberada; Ella, Él, los demás; La derrota; Un día cualquiera; La nueva; La decisión; La capacitación; 24 de Marzo; Blanca; El bar; El premio; Apuntes de una asistente social encontrados en un colectivo; Pensalo; La muerte; Crisis; La cruda verdad; Posadas 8M; Contrapunto.El compendio, publicado por la editorial Dunken, fue realizado con la finalidad de presentarse en el Congreso Abolicionista Internacional, que iba a realizarse en mayo de este año. Sin embargo, la pandemia por coronavirus se interpuso y el evento no se llevó a cabo.De todas maneras, Larumbe, trabajadora del campo de los derechos humanos y militante activa de la concientización y prevención contra la violencia hacia las mujeres, decidió aguardar hasta el 23 para presentar el libro en una fecha conmemorativa.“Es una gran lucha poder acercar información, en una fecha tan importante, para que las personas puedan acceder a pensar en esta problemática y empiecen a tomar decisiones al respecto. Hay mucha negación en la sociedad sobre lo que pasa. Por eso seleccioné estos cuentos, con el objetivo de que las personas tomen con seriedad lo que ocurre realmente, que conozcan y se acerquen a lo que en realidad pasa. Ello, leyendo desde un relato en primera mano”, apuntó.“Algunas de las historas son casos un poco fuertes, pero se trata de algo que ocurre y que viene ocurriendo. A través de los cuentos se va apreciando el grado de violencia que hay en la sociedad en un período histórico recortado. Por eso también me pareció necesario señalar las fechas, los años en que ocurren cada uno de los cuentos. Porque eso nos va dando una evolución de como la violencia aparece en nuestra sociedad y va dando forma a distintas maneras de verla. Es una manera de poder apreciar también los cambios que ocurren en las personas”, explicó Larumbe sobre las cuestiones que se cuelan indefectiblemente en la vida de cada uno, y que muchas veces, uno trata de obviarlas. “Pero no pueden obviarse, son cosas que suceden. Pasan en casa, en la casa de mis padres, en la casa de mis vecinos, en la casa de las personas que quiero. Pasan en todos lados”, especificó la autora.En cuanto a Cuentos que no lo son, Larumbe resaltó que se trata de una propuesta literaria de fácil lectura. Son justamente relatos cortos, reflexiones sobre cuestiones empíricas y contadas para que cualquiera pueda entenderlo.