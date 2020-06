Facebook no quiere noticias viejas: las detectará y avisará a los usuarios

Sábado 27 de junio de 2020 | 13:00hs.

Las noticias “viejas” no encajan exactamente en lo que conocemos como fake news. Sin embargo, una información que se divulga fuera de contexto, sin la evidente indicación de su temporalidad, podría conducir a la desinformación.En vista de ello, Facebook decidió sumar una advertencia en su plataforma para evitar la circulación de noticias que no sean actuales. Se trata de una recomendación a los usuarios y no de una restricción.En concreto, cuando Facebook detecte que un artículo que se quiere compartir fue originalmente publicado hace más de 90 días, avisará al usuario y le preguntará si quiere continuar o dar marcha atrás.“En los últimos meses, en una investigación interna descubrimos que la fecha de publicación de un artículo es un contexto importante que ayuda a las personas a decidir qué leer, confiar y compartir”, comentó John Hegeman, vicepresidente de Feed y Stories en Facebook. Y agregó que ese tipo de contenido puede generar confusión sobre determinadas historias o temas, y el hecho de compartir esas noticias antiguas puede ser intencional, pero en muchos casos un descuido.De acuerdo al reporte de Engadget, esta notificación específica se lanzó esta semana a nivel mundial. Como es usual, la llegada a los diferentes países, usuarios y versiones del servicio es gradual.