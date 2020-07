Espionaje ilegal: la causa dejó en la mira a Arribas y Majdalani

Lunes 6 de julio de 2020

Macri reaparece públicamente El ex presidente Mauricio Macri reaperecerá en público este miércoles para participar de una charla virtual sobre América Latina, que organiza el portal chileno laotramirada.com. El ex mandatario compartirá una teleconferencia con el periodista Álvaro Vargas Llosa (hijo del escritor Mario Vargas Llosa). Hasta ahora, Macri optó por el silencio ante la investigación que realiza la Justicia por el presunto espionaje bajo su gobierno. Solamente firmó, junto a otros dirigentes de Juntos por el Cambio, un comunicado en el que defiende a su ex secretario privado Darío Nieto cuando su domicilio fue allanado en el marco de la investigación.

La causa en la que se investiga el espionaje ilegal sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, políticos oficialistas, opositores y periodistas, lejos de desinflarse ahora podría cobrar un nuevo impulso con dos importantes figuras, que hasta ahora no habían sido involucradas por la Justicia, como posibles sospechosos: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes encabezaron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.Tras el apartamiento del juez Federico Villena del caso, el expediente quedó en manos de su colega del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, que ya investigaba otra causa por espionaje contra Cristina Kirchner, protagonizada por parte de los mismos espías cuando la vigilaban en el Instituto Patria. Auge delegó aquel caso en la fiscal Cecilia Incardona y que seguramente ahora tendrá también delegada la causa que heredó de Villena.No es un caso fácil, ya que el juez Auge y la fiscal Incardona deben decidir sobre la situación de quienes ahora tienen prisión domiciliaria, las órdenes de captura pendientes, las indagatorias inconclusas, y un cúmulo de pedidos de excarcelación y nulidad.Las primeras consecuencias del apartamiento de Villena es que muchas de las decisiones que tomó desde el día que se planteó su recusación -el 6 de junio- podrían ser cuestionadas porque fueron tomadas por un juez que supuestamente no fue imparcial. Los defensores de los ex espías preparan estas nulidades.Precisamente los ex espías declararon haber actuado con cobertura legal para sus tareas de espionaje y mencionaron que lo hicieron por orden de su jefe, Alan Ruiz. Son contundentes en que las órdenes venían de Majdalani. Y además dijeron que avisaron a Majdalani cuando Ruiz les indicó hacer tareas que ellos entendían que eran ilícitas.El nombre de Majdalani como la funcionaria que estaba por encima y daba indicaciones, apareció en el expediente de Incardona. En la indagatoria, la fiscal le ofreció a los ex espías convertirse en “arrepentidos” para mejorar su situación si admitían delitos. Pero los ex espías dijeron que todo lo que hicieron fue con orden judicial y rechazaron la propuesta.En ambos casos -el de Villena y el de Incardona- se investigan maniobras similares, espionaje ilegal, por eso la recusación de Villena no debilita la causa y hay elementos para seguir escalando en la estructura de la AFI.