Espionaje Ilegal: detuvieron a la ex funcionaria Susana Martinengo y a otros trece acusados

Martes 30 de junio de 2020 | 10:50hs.

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó hoy detener a la ex secretaria de Documentación Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo; al ex jefe de Contraingeligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Diego Dalmau Pereyra, y a otros doce acusados en la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios.Villena detuvo a Martinengo, Dalmau Pereyra, los ex agentes de la AFI Jorge Sáez y Leandro Araque en esa investigación, según informaron a Télam fuentes judiciales.El listado se completa con Emiliano Matta, María Mercedes Funes Silva, María Fermani, Daiana Baldassarre, Denisse Tenorio, María Sáez, Jorge Ochoa, Andrés Rodríguez, Gustavo Ciccarelli y Juan Carlos Rodríguez.Las órdenes de detención se libraron a primera hora de la mañana de hoy, informaron las fuentes.Villena investiga el presunto espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia en el gobierno de Mauricio Macri a funcionarios; entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien se presentó como querellante en el caso.También a ex funcionarios de su gobierno detenidos en la cárcel de Ezeiza por distintas causas penales, empresarios, sindicalistas como Pablo y Hugo Moyano y periodistas.