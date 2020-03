Escasez de lluvias comienza a complicar el servicio de agua

Viernes 13 de marzo de 2020 | 02:00hs.

Por Griselda Acuña Editora de Actualidad

La escasez de lluvias acentúa la bajante de los ríos que ya lleva dos meses sin presentar demasiadas modificaciones en sus parámetros. Días atrás se debió suspender los paseos náuticos en el Parque Nacional Iguazú, cuyo atractivo natural viene mostrando otro paisaje dado el bajo caudal.





La situación es todavía más compleja en otros puntos de la provincia, como Comandante Andresito, dado que la sequía amenaza al servicio de agua potable mientras que los productores de la zona Sur están en alerta por el perjuicio en sus chacras.







Normalmente el río Iguazú superior en el puerto de Andresito alcanza un metro de altura, pero desde hace ya varios días su altura es de hasta 20 centímetros. La Cooperativa de Provisión de Agua de Andresito manifestó preocupación extrema, teniendo en cuenta que desde fines del año pasado están en emergencia hídrica. Si bien el nivel del río y los arroyos no influyen directamente, ya que la cooperativa trabaja con catorce pozos perforados, la falta de precipitaciones provocó que una de las perforaciones esté fuera de servicio.





Irineo Godoy, presidente de la entidad, en diálogo con El Territorio explicó que se presentaron varios inconvenientes. “Nosotros no contamos con una planta potabilizadora, si bien se realiza el un trabajo de desinfección con la aplicación de cloro antes de que pase a la red de distribución”.







“Nos afecta mucho la sequía, uno de los pozos se secó y el bajo nivel del agua nos obligó a hacer otra perforación para seguir abasteciendo en forma normal a la comunidad. Si esta situación continua, tendremos mayores inconvenientes”, aseveró Godoy.





Desde la cooperativa no tienen perspectivas de en qué momento la situación mejoraría. “Por el momento, no tenemos cortes y tampoco hemos suspendido el servicio, por la tarde nos quedamos con muy poca agua pero a la noche la recuperamos”, recalcó Godoy y añadió: “Estas lluvias que se registran son muy superficiales y no alcanzan para abastecer a los pozos, esperamos que pronto lleguen grandes lluvias”.





En el municipio de Loreto, al Sur de la provincia, se repite un panorama desalentador. La Municipalidad asiste con agua a los productores que no poseen perforaciones y que se quedaron sin provisiones en los pozos en sus chacras. Esperan las lluvias para que no se complique más la producción.





En la zona de Fachinal, también en el Sur misionero, se comenzaría a complicar si no llueve en los próximos días, según anticipó Augusto Bordón, asesor de productores de la zona. Al ser consultado por este medio, argumentó: “Lo que ayuda es que la mayoría de los productores tienen vertientes o perforaciones,eso por el momento está ayudando pero se puede complicar si no llueve pronto”, explicó el profesional.



Pronóstico de lluvias





“Hace dos meses hay una bajante pronunciada del río afectando a las zonas costeras”, señalaron desde Prefectura Naval Argentina (PNA), al tiempo que indicaron que, si bien en Posadas no impacta sobremanera, en la zona de Ituzaingó, Corrientes y en el municipio de Comandante Andresito, al Norte de Misiones, el panorama es más complicado.





Desde Prefectura detallaron que en la zona de la represa -de Ituzaingó - la medida normal del agua es 1,30 metros y en la actualidad está a 0,90, mientras que en Andresito lo normal es un metro la altura del río y actualmente está entre 10 y 20 centímetros.





“Esta falta de lluvias se debe a un sistema de alta presión atmosférica en superficie y altura que está abarcando todo el Nordeste argentino, Brasil y Paraguay impidiendo la formación nubosa y los pasajes de áreas de inestabilidad. En consecuencia tenemos sol, alta presión, altas temperaturas”, sostuvo Fabio Cabello, director de la Oficina de Prevención de Desastres Naturales (Opad) de la Municipalidad de Posadas.