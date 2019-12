"Es bienvenido todo lo que sirva para que las pymes sigan subsistiendo"

Martes 17 de diciembre de 2019 | 10:34hs.

El presidente Alberto Fernández confirmó que el Gobierno lanzará una moratoria “muy amplia con tasas muy bajas” y que la misma “tendrá un plazo de gracia de seis meses”. El contenido de la iniciativa integrará el proyecto de emergencia económica que ingresará hoy al Congreso.







En una entrevista televisiva, el mandatario justificó la medida al señalar que “las pymes están una situación muy crítica” y que por ello “dejaron de pagar los impuestos”.





El proyecto de moratoria contempla una reducción a la mitad la tasa de interés que cobra actualmente la AFIP. Los contribuyentes que califican como pymes pagan una tasa de 2,5% mensual. La moratoria tendrá un plazo de gracia de 6 meses, aunque durante ese período regirán intereses.





Carlos María Beigbeder, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), sostuvo que la medida no soluciona el problema de fondo.



“todo ayuda pero estamos tapando el sol con las manos”.





“El 90 por ciento de las pymes no le gusta atrasarse con los pagos, no le queda otro camino y esto es la consecuencia de no tener una buena economía, pero sí es bienvenido todo lo que sirva como para poder seguir subsistiendo”, consideró en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva.







Y remarcó: “Las moratorias no son para que las pymes se financien, en definitiva es para que el Estado siga recaudando”.





Para Beigbeder la solución está en bajar los impuestos. “Estamos llenos de impuestos, cada vez nos quiere cobrar más, el único que no se achica es el Estado”, cuestionó.