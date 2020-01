Encontraron explosivos en el Edificio Libertador del Ministerio de Defensa

Viernes 17 de enero de 2020 | 12:25hs.

Silvina Cornaglia no tuvo un buen comienzo en el Ministerio de Defensa: la auditora interna recorrió el jueves su nueva oficina en el Edificio Libertador, sede de la cartera que conduce Agustín Rossi, pero se llevó una sorpresa y seguramente un susto cuando abrió tres cajas ubicadas muy cerca del baño.La funcionaria se topó con varios explosivos en el interior de esas cajas que, aunque tenían las leyendas "proyectiles - morteros - inertes", no tenían motivo para estar puestas allí.Los rótulos de los paquetes además no eran correctos: los proyectiles que son inertes tienen el capuchón de color azul, pero los que encontró Cornaglia eran de color verde.De inmediato, el ministro Rossi ordenó realizar la denuncia penal correspondiente ante el juzgado federal a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti mientras que los especialitas antiexplosivos de la Policía de la Ciudad retiraron las tres cajas para neutralizar el material.Desde el Ministerio de Defensa confirmaron el hallazgo de las tres cajas con explosivos muy cerca del baño de la oficina de la flamante auditora y le adelantaron que por orden del ministro Rossi abrirán una investigación interna para determinar responsables, según publicó TN.com.ar.Según los primeros indicios que pudieron recopilar, las autoridades ministeriales sospechan que las tres cajas fueron ingresadas al edificio en el 2016, pero no saben por qué estaban puestas en ese sector cuando el Ministerio tiene depósitos especiales para guardar explosivos.