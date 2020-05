En Posadas, ventas en supermercados subieron el 20 por ciento durante abril

Lunes 4 de mayo de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Más controles a pollos y huevos El Ministerio de Acción Cooperativa señaló que amplió los controles de precios y stock a comercios e incluyó a pollos y huevos en el marco de las verificaciones que realiza la cartera para evitar sobreprecios. Desde la Dirección de Comercio Interior, en conjunto con los municipios, se encararon operativos en mercados de la zona Sur y Norte de la tierra colorada.

A modo de resultados, indicaron que muchos de los comerciantes justificaron las subas de precio porque ya vienen de otras provincias con aumentos. Es por ello que toda la información será enviada a Nación para que arbitre medidas pertinentes ya que la provincia no tiene jurisdicción sobre esas empresas.

En el caso de los huevos recordaron que los mayores proveedores de huevos de la zona Norte de Entre Ríos bajaron entre 20% y 25% el valor del producto por lo que estiman que el precio disminuirá.

Más ventas. De esa manera, propietarios de diversos supermercados de Posadas resumen lo que fue el caudal de compras durante abril. Según indicaron, el ascenso fue del 20% y, en este sentido, destacaron que la demanda fue mayor a otros períodos como Navidad y Año Nuevo, e inclusive fue superior a marzo, cuando se registró un mayor movimiento para garantizar el abastecimiento de mercadería en el inicio del confinamiento obligatorio.Legumbres, harina, aceites y productos de limpieza fueron los productos más solicitados por la clientela. Sin embargo, muchos de ellos manifestaron que se registraron incrementos en productos de la canasta básica, sobre todo, en el valor de los maples de huevo. Ante esta situación, desde el Ministerio de Acción Cooperativa ampliarán los controles a las mercaderías e incluyó en el listado a pollos y huevos (ver Más controles...).En cambio, Puerto Iguazú vive un contexto diferente. Por la ausencia de turistas, las ventas en los comercios registraron mermas que alcanzaron el 20%.A raíz de la cuarentena, los supermercados y almacenes de barrio se convirtieron en grandes protagonistas. Sobre este punto Nelson Lukoski, propietario de un supermercado y titular de la Asociación de Comerciantes Misiones, afirmó que “las ventas en los supermercados y el consumo aumentaron entre un 20 y 30 por ciento para alimentarse y sobrellevar el aislamiento”.En diálogo con este matutino indicó que aceite, harina y azúcar fueron las mercaderías más solicitadas por los clientes. En menor medida le siguieron frutas y verduras y pollo.Destacó que los clientes realizaron compras en grandes cantidades durante abril, con el objetivo de reducir al mínimo las salidas de los hogares.Por otra parte, Ismael Ortigoza, de la Cooperativa de Almaceneros de Misiones, coincidió que las ventas aumentaron 20% durante abril y manifestó que “hoy los pequeños comerciantes vivimos una situación insólita ya que las ventas fueron superiores a marzo y también a épocas como Navidad y Año Nuevo”.En su notó que gran parte de la demanda pasó por las legumbres, fideos, arroz, harina, levadura y aceite. En menor medida, se registraron ventas para productos de limpieza.“Como la gente tiene mucho tiempo libre aprovecha para hacer, por ejemplo, panificados”, señaló el comerciante.Asimismo indicó que “los consumidores prefieren comprar en grandes cantidades. Se eliminó eso de comprar todos los días un poco de algo. Se lleva lo máximo que se puede”.En tanto, Carlos María Beigbeder, propietario de la distribuidora Jota Be, aseveró que se registró un claro incremento en las ventas por cantidades aunque en algunos locales no implicó un ascenso en la recaudación. Sobre este punto aclaró: “Los productos que se vendieron en el último mes son los pertenecientes a la canasta básica, que no son tan caros a comparación con otros productos que sí lo son”.Respecto a la demanda, indicó que el ascenso fue porque el rubro ligado a la elaboración de alimentos fue uno de los que se mantuvo en pie al estar exceptuado del confinamiento.En San Javier, Ulises Giménez, propietario de un comercio, manifestó: “Se está consumiendo los mismos productos de la canasta básica y, en esta ocasión, a mayor escala. Harina, aceite, huevo y levadura incrementaron su demanda”. Sin embargo afirmó que en el municipio no priman compras en grandes cantidades ya que muchos se ven imposibilitados de cobrar el salario completo.Y en Candelaria, los comerciantes observaron un ascenso en las compras, sobre todo en la última semana de abril. “Los primeros días se mantuvo el flujo de ventas pero incrementó en los últimos días ya que la gente cobra y, lo primero que hacen, es ir al supermercado”, señaló un comerciante. Artículos de desinfección, harinas, arroz y aceite fueron los productos más solicitados en esa localidad.El alcohol en gel fue uno de los productos con mayor demanda en el último mes. Sin embargo, por la baja producción, escaseó en las principales góndolas de la capital provincial.Por otra parte, el rubro lácteo sufrió faltantes. Sobre este aspecto, Lukoski aseguró que “en mi local la leche escaseó y hasta el momento no se normalizó”. Más tarde, enfatizó en la fuerte suba que registró el maple de huevo que, según él, encareció casi hasta el 100%. “Pasó de 140 a 260 pesos en tan pocos días como consecuencia de la fuerte demanda”, dijo.Ortigoza, por otra parte, dijo que los productos de limpieza registraron baja de precios. “El litro de lavandina está 40 pesos y los jabones, claves en esta pandemia, 24 pesos por unidad. Bajaron un 10 por ciento respecto a marzo”, comentó.En una recorrida que realizó este matutino en diferentes comercios posadeños, clientes aseguraron que se registraron subas en algunos productos de la canasta básica.Isabel Martínez afirmó: “La yerba tuvo un incremento de 20 pesos el kilo. Lo más notorio es que la suba se produjo en menos de un mes”. La consumidora dijo que otro aumento que observó fue en los lácteos. “El litro de leche en tetra pasó de 55 a 60 pesos en pocos días, sobre todo, en la marca que no está contemplada en Precios Cuidados”, expresó.Por otra parte, Carlos Ruiz contó: “El huevo aumentó muchísimo. La media docena pasó de 39 a 49 pesos en pocos días. El maple superó los 200 pesos cuando días atrás se conseguía a 150 pesos”.En tanto, Daniela Ozuna, otra cliente, reflexionó: “En esta situación, uno piensa en el abastecimiento total. Compramos todo para tener por las dudas. Los alimentos de la canasta básica no pueden faltar pero algunos se aprovechan, porque hubo aumentos en las verduras. El huevo, parece incomprable”.