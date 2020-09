En España, está grave un chico de 12 años que se contagió y no tenía patologías previas - El Territorio Misiones

Viernes 25 de septiembre de 2020 | 11:10hs.

Un chico de 12 años que vive en España desarrolló un cuadro grave de COVID-19 y tuvo que ser trasladado por varias ciudades, desde Vilanova hasta Barcelona, para ser internado de urgencia en un hospital de alta complejidad. Es un caso infrecuente por la edad del paciente y por el buen estado de salud que tuvo toda su vida, hasta el momento de contagiarse.En el hospital Vall d’Hebron, donde lo asisten ahora, confirmaron a la agencia de noticias EFE que el niño no tenía patologías previas y que permanece en la institución en condiciones graves. Allí, también ingresaron dos chicos con coronavirus en salas comunes y dos en unidades de cuidados intensivos, según el diario El Mundo.“El número de episodios graves de COVID-19 en niños y adolescentes es bajísimo: dos por cada 100.000 casos”, explicaron el secretario de Salud Pública, José Maria Argimon, y el coordinador de la Unidad de Seguimiento del Coronavirus, Jacobo Mendioroz, en Cataluña.Los profesionales buscaron llevar tranquilidad a las familias, al tiempo que instaron a los padres a mantener las medidas sanitarias de protección y el distanciamiento social para tratar de evitar más contagios y no tener que llegar a este tipo de situaciones.“La enfermedad por COVID-19 en pediatría sigue siendo banal. Me parece que ese es el mensaje, hasta el momento los chicos tienen manifestaciones habituales de cuadros respiratorios y si hay cuadros severos, son infrecuentes", explica a Con Bienestar el doctor Ricardo Rüttimann (M.N. 72.566), médico pediatra de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI).En la Argentina, la última cifra de “cuadros severos de síndrome inflamatorio multisistémico” que se conoció era de entre 20 y 25 chicos. "Al ser pocos los casos reportados de jóvenes, la tasa de complicaciones es muy baja”, asegura.Cuando se encuentran anticuerpos en un organismo significa que los virus comunes desaparecen. Pero con el Covid-19 no sería tan así. El Hospital Nacional Infantil de los Estados Unidos considera que "virus y anticuerpos pueden coexistir” en pacientes jóvenes.Para determinar esto, los investigadores monitorearon cuánto tiempo tardaban los pacientes pediátricos en eliminar el SARS-CoV-2 de su sistema y en qué momento comenzaban a producir las defensas. Publicaron sus resultados en Journal of Pediatrics.Se basaron en análisis retrospectivo de 6.369 niños que se hicieron pruebas de Covid-19 y 215 pacientes que se sometieron a pruebas de anticuerpos en el hospital entre el 13 de marzo y el 21 de junio.De los 215 que participaron, 33 se sometieron a pruebas para detectar el virus y los anticuerpos durante el curso de la enfermedad. Nueve de ellos mostraron la presencia de anticuerpos en la sangre, mientras que más tarde dieron positivo de coronavirus.