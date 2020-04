Empezó el operativo para rescatar a misioneros desde otros puntos del país

“Encontré gente de buen corazón”

La posadeña María Viedma (33) es kinesióloga y viajó el 16 de marzo a Córdoba a un curso de neurodesarrollo. “No pude volver a Posadas porque no hay vuelos ni colectivos, nada. Todo parado y me quedé varada aquí”, relató en diálogo con El Territorio. “Una amiga de Misiones, que vive en Alta Gracia, un pueblo que queda a 45 minutos de la capital, me buscó para que yo no me quede sola y fui a su casa. El 1 de abril fui a capital con la esperanza de volver y no pude, ahora estoy alojada en la casa de una señora en capital”, contó. “Es muy difícil y angustiante la situación. Gracias a Dios encontré gente de buen corazón que sin conocerme me dio una mano”, sostuvo.