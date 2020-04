El uso de barbijo será también obligatorio en Salta y en Santiago del Estero

Martes 7 de abril de 2020 | 09:10hs.





"Y cuando uno hace el análisis con sentido común, si hay pacientes asintomáticos, es mejor tener un barbijo", dijo, y acotó: "hace una semana que vengo planteando que no sea una obligación, sino que sea una precaución, que aquellos que puedan hacerlo de sus casas que lo hagan, que no es difícil, que hay un montón de formas de hacerlos".



En este sentido, incentivó a confeccionar los barbijos "de formas caseras", y sostuvo que "siempre que tengamos algo que en la boca y en la nariz te va a proteger más que no tener nada. Creo que es mejor que nos cuidemos entre todos, y más si no hay circulación viral en Salta".



"A partir del lunes 13, que el aislamiento comienza a flexibilizarse, el barbijo va a ser obligatorio, porque creo que las medidas en tiempos duros y difíciles tienen que ser estrictas y hay que respetarlas, por el bien de todos", insistió el gobernador.



Asimismo, indicó que "lo cierto es que esto recién empieza", y "todavía hay gente que no le toma el peso a lo que puede suceder", al tiempo que señaló que "el mundo está peleando por barbijos y respiradores".





"Hablamos con los intendentes y estamos trabajando todos juntos, sin hacer política", destacó Sáenz, quien concluyó: "a los que no midieron la magnitud de esto les fue muy mal, entonces tratemos de ser disciplinados, ordenados y solidarios".



Otras provincias adoptan la misma medida

Además de Salta, las provincias de La Rioja, Jujuy y Santiago del Estero también anunciaron la obligatoriedad del uso de barbijo.



El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dispuso -por decreto- que desde mañana será obligatoria la utilización de barbijos, pañuelos, bufandas y todo otro elemento que cubra la zona de la nariz y la boca.



Gustavo Bouhid, ministro de Salud de Jujuy, dijo que "la situación epidemiológica va a cambiar a partir del próximo viernes" cuando comience a ser "obligatorio el uso del barbijo en los espacios públicos de la provincia".





El funcionario jujeño explicó que la medida se toma luego de "descubrir en la provincia pacientes totalmente asintomáticos".



El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, confirmó que a partir del 13 de abril será obligatorio el uso del barbijo en la vía pública, con las consecuentes multas y sanciones legales, para quienes incumplan la norma.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció esta noche que el uso del barbijo será obligatorio en toda la provincia a partir del lunes próximo, con el objetivo de proteger a los ciudadanos de los pacientes asintomáticos de coronavirus Covid-19."He tomado la decisión de que el barbijo sea obligatorio, aunque a muchos no les guste, porque los estamos cuidando a todos", anunció el mandatario salteño esta noche, a través de una transmisión en vivo por la red social Facebook, tras lo que detalló que la medida será a partir del lunes 13 de abril, cuando "el aislamiento comience a flexibilizarse".Sáenz explicó que son muchas las opiniones opuestas sobre el uso del barbijo y agregó que "la verdad es que no estamos seguros si es lo mejor, pero hemos visto que en los lugares en los que se ha usado los infectados han sido mucho menos, como República Checa o Corea del Sur, y la Organización Mundial de la Salud ya está planteando que es posible que sea bueno utilizarlos".