El universo pide unión y conciencia

Domingo 15 de marzo de 2020

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

Nada es casual, se postula desde un abordaje más holístico de la vida. Con este enfoque milenario, cientos de terapias alternativas plantean que todas las dolencias, enfermedades, ‘males’ que padecemos tienen un origen profundo y quizás desconocido.

Los médicos tradicionales, en tanto, suelen ampararse en el estrés y los ambientes tóxicos ante un diagnóstico inexplicable. Mientras, la biodecodificación genética, constelaciones familiares, reiki, barras de access son algunas de las terapias más en auge. Desde esta mirada, la astrología también reflexiona sobre el coronavirus y por qué estalla en este momento particular.

Partiendo de la base etimológica que se le dio a la pandemia ‘corona’ y ‘virus’, la psicoastrocoach Beth Melot Frangi planteó que esta composición hace referencia, “para los que practicamos alineación energética, al chakra corona”.

“Virus de la corona. Virus que infecta la conciencia, para despertarla. Virus que se instala en el sistema respiratorio con la finalidad de activar defensas concientes ante una situación fuera de control”, detalló Beth.

En esa línea, recuerda que el sistema respiratorio no sólo es de vital importancia, sino que aprender a respirar o a controlar la respiración es una de las prácticas conscientes que más se enseñan en estos tiempos.

En cuanto a los aspectos astrológicos en sí, la propagación colectiva se da bajo la influencia de Saturno entrando al signo de Acuario. “Acuario es la comunidad social en donde nos relacionamos. Los grupos de amigos y los de referencia en actividades en común. Además, Acuario es de elemento aire, que es la vía de contagio”, explicó.

En coincidencia y relacionado a la toma de conciencia, la astrocoach resaltó otro punto: “Saturno es el planeta que representa los límites y las restricciones. Establece condiciones y formas correspondientes, en las que se deben hacer las cosas cuando se salen de control. Es la energía de la conciencia superior que indica disciplina al hombre”.

Es decir nos llama a repensar, ¿hace cuánto tiempo la naturaleza llama a un cambio de hábitos? ¿Qué consumimos?, ¿cómo producimos?...

Por otro lado, como noticia de primera plana y alerta en el mundo, el coronavirus surje con fuerza después de la luna llena en Virgo del domingo 9 de marzo. Así, es que la egresada de la Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires, planteó que Virgo es un signo que toca temas de salud, limpieza, pulcritud y sanación. “La energía de Virgo, apunta al servicio a los demás”, sumó.

En coincidencia, otro aspecto que llama a unirnos como comunidad es la actual energía de Piscis. “El servicio nos llama a hacer el bien sin mirar a quién. A unirnos. Aquí no hay clase social ni económica capaz de evitarte un contagio. Somos todos uno”, postuló Beth.

De esta manera es que entiende que la situación extrema nos trae una oportunidad. “Nos convoca a todos, para agruparnos bajo un mismo lema. A funcionar bajo las normas de salud establecidas. A respetar las normativas cívicas y de sanidad municipal. A aprender de los límites. A tomar conciencia del aporte significativo que cada uno debe hacer para preservar su vida y la de los demás”, concluyó.

En cuanto a la comunicación, el planeta que rige la palabra es Mercurio. Actualmente sobre Acuario, el efecto es que la información vuela a todos por igual, masiva y directamente. “No hay medio que no hable de esta epidemia. No hay país que no haya tomado medidas”, resaltó la astrocoach.

Finalmente hay cuatro planetas que influyen en esta ‘explosión de información’.

“Saturno genera miedos, Plutón habla de la muerte, Júpiter agranda y expande y Marte actúa y procede según las formas”, arrancó explicando la especialista.

“Estos cuatro planetas están en Capricornio, un signo de elevada conciencia, de respeto al orden jerárquico supremo. De formas bien definidas y procedimientos bajo reglas y normas impuestas por un poder superior”, ahondó.

Por eso, “el miedo a la muerte se expande rápidamente, se magnifica en las redes y a su vez, se toma acción rápidamente. Se siguen las reglas que el Estado y las organizaciones mundiales en ámbitos de salud y prevención dictan”, resumió.

De este modo, la lectura interpretativa que arroja la astróloga se centra en lo comunitario y solidario.