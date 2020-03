Sanatorios se preparan ante posible demanda

Domingo 15 de marzo de 2020

Por Victoria Bergunker interior@elterritorio.com.ar

Ante el avance del coronavirus en el mundo y específicamente en Argentina, el gobierno nacional tomó una serie de medidas que contemplan no solamente al sistema sanitario sino a todos los ámbitos, a fin de evitar que el virus se propague aún más. Así, en casos como en Misiones -donde además hay circulación viral de dengue- y Jujuy se interrumpió el dictado de clases por quince días; los controles en zonas de frontera y aeropuertos se acentuaron y las indicaciones de higiene respiratoria se volvieron cruciales.

Teniendo en cuenta este último punto, El Territorio dialogó con José Luis Fernández, médico infectólogo del IOT Sanatorio Integral, quien se explayó en el tema y contó como se preparan en el mencionado centro de salud privado para la demanda que se espera en los próximos días. Similares iniciativas se realizarán también en otros centros privados.



¿Cuáles son las previsiones, teniendo en cuenta que los casos van en aumento en el mundo?

Nosotros nos venimos preparando desde la semana pasada con un protocolo de atención de casos sospechosos según recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y Nación. Hicimos un simulacro de cómo sería el flujo de atención, destinamos un consultorio para la atención de pacientes sospechosos que se lo equipó. Lo mismo que en el área de internación, se determinó dónde van a estar los pacientes, en terapia intensiva, se acordó cuáles van a ser los boxes de internación usando todo el equipo de protección.



¿Cuándo se pondría en práctica la reorganización?

A partir del lunes (mañana) se van a colocar unos banners informativos para las personas que concurren a atenderse al sanatorio, donde concretamente se quiere concientizar de que quienes tienen síntomas respiratorios y fiebre que hayan tenido un antecedente de viaje o contacto con un caso probable o confirmado, se dirijan directamente a la guardia de emergencias para una asistencia, lo más rápido posible y en condiciones. Porque tampoco puede pasar a ir a una sala de espera de un consultorio donde pueden haber embarazadas por ejemplo, y poner en riesgo a otras personas.



Más allá de los preparativos, ¿ya comenzaron a recibir consultas?

Más que nada recibimos consultas telefónicas, hay gente a la que aún todavía no le queda claro cuáles son los sitios de viaje peligrosos. Algunos vuelven de Brasil con síntomas respiratorios y consultan qué tienen que hacer, preguntan si se considera caso sospechoso o no. El Ministerio de Salud de Nación determinó cuáles son las áreas del mundo donde hay transmisión sostenida del virus y son todos aquellos que vengan de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, China, Japón e Irán. El otro día tuve una consulta de uno que vino de Colombia, pero allí no hay circulación viral.



¿Es decir que también comenzó a expandirse el miedo?

Es algo nuevo y ahora ya con casos confirmados en la Argentina y con dos muertos es entendible que la gente se preocupe, pero la idea es que no entren en pánico porque sino va a ocurrir como pasó en otros lugares que colapsaron los sistemas de salud por las consultas.



Y si eso pasa, ¿se sienten preparados?

Nosotros esperamos una mayor demanda en las próximas semanas y estamos preparados si es que pasa algo así, pero el tema es conservar la calma. En los últimos días mostraban en televisión el caso de una pasajera que llegó de España, pasó por todos los controles e incluso no tenía síntomas. Como era de Bahía Blanca, se tomó un micro a su ciudad, pero cuando la gente se enteró de dónde venía en medio de la ruta empezaron a pedir que se baje. Fue un acto de discriminación total, no querían que esté en el colectivo, tuvo que ir una ambulancia para poder finalmente llevarla hasta Bahía Blanca. La señora estaba asintomática, iba a cumplir su aislamiento en el domicilio.

De todos modos se está trabajando mucho con la gente que viene de estos países, de entrada se los interroga sobre si tienen síntomas respiratorios, se le da una serie de pautas y recomendaciones sobre cómo estornudar, cómo toser, el tema de la higiene de las manos, el uso del alcohol en gel son fundamentales para no contaminar la superficie y no estar tosiendo y estornudando inadecuadamente.



¿Qué le recomienda hoy a la gente?