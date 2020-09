El Tabay y Salto Encantado reabren al turismo interno - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020

Una vez que el personal de Salud Pública recibió la notificación de parte de las autoridades del laboratorio, empezó con los trabajos de aislamiento y testeo a los familiares directos.





Otro récord de casos en el país El Ministerio de Salud de la Nación notificó que ayer se registraron 345 muertes y 12.701 nuevos casos positivos por coronavirus, superando así una vez más el récord que había de notificaciones en una misma jornada.



Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 601.713 y las víctimas fatales suman 12.460.



Durante la jornada del miércoles fueron realizados 25.422 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.653.616 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 36.441,9 muestras por millón de habitantes.



A la fecha, el total de altas es de 456.347 personas.



La provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma (Caba) fueron las que más muertes registraron con 214 y 24, respectivamente. Les siguen Jujuy con 22, Santa Fe con 16 y Salta con quince.



Mientras que Córdoba, Neuquén y Tucumán informaron siete casos cada una; La Rioja y Río Negro tuvieron seis muertes cada una; Mendoza y Entre Ríos, cinco. Por último, Chaco y Santa Cruz lamentaron tres fallecimientos, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, dos y Chubut uno.

El Parque Municipal Saltos del Tabay y el Parque Provincial Salto Encantado, situados en las localidades de Jardín América y Salto Encantado, respectivamente, anunciaron la reapertura luego de permanecer durante varios días cerrados por lo casos positivos que se notificaron en las ciudades misioneras. Ambos estaban cerrados desde el lunes 7.Es así que con todos estos pacientes ya recuperados de la enfermedad y transcurridos los días establecidos por sus resoluciones tuvieron luz verde para poder volver a recibir turistas misioneros.El Tabay tuvo su reapertura ayer y se extenderá hasta el domingo, como era habitual. Los turistas podrán visitar el lugar desde las 8 hasta las 19 aunque aclararon que a las 18.30 se cierra el ingreso al lugar para facilitar la salida a los que pasaron el día en el parque.Por su parte, Salto Encantado reabrirá mañana y el domingo en el horario de 9 a 18 con un cupo de 500 personas por orden de llegada.La entrada al Tabay para los residentes de Jardín América es gratuita y para los residentes del resto de Misiones tendrá un costo de 50 pesos, que abonarán solamente los mayores de 6 años.En esta etapa se ofrecen los servicios del restaurante y la heladería así como los quinchos y parrillas, guardando las distancias permitidas.En caso de que llueva, no se cerrará el acceso y las personas podrán guarecerse en el salón del Tabay, un tinglado de grandes dimensiones.Hasta tanto no empiece la temporada, que por lo general comienza el primer fin de semana de diciembre, los servicios de alojamiento no están disponibles y el ingreso al agua tampoco. A quienes concurran se les solicitará el uso de barbijos y en el acceso se les tomará la temperatura y se les ofrecerá alcohol en gel.El lugar es ideal para una jornada recreativa de caminatas o bicicleteada, ya que el parque posee 4.800 metros de senderos asfaltados distribuidos en las doce hectáreas del predio y ofrece varios miradores desde donde se pueden observar las cascadas, el lago y el cañón del arroyo Tabay.Por su parte, para ingresar el parque Salto Encantado se procederá de la misma manera con los controles sanitarios. Los residentes de Aristóbulo del Valle y Salto Encantado tienen la entrada gratuita como los menores de 6 años y personas con discapacidad, los demás misioneros deben abonar 60 pesos, jubilados 50 pesos y niños entre seis y doce años deben pagar 20 pesos.El restaurante estará habilitado y se podrán hacer trayectos de senderismo de distinta dificultad. Esta actividad está sujeta a las condiciones climáticas.Una joven posadeña recibió ayer el resultado positivo por coronavirus de su hisopado realizado en un laboratorio privado. Según pudo saber El Territorio, la joven empezó con fiebre alta hace unos días.El resultado fue entregado a la familia anoche, luego de conocido el parte epidemiológico, por lo que no fue contabilizado en la jornada de ayer y se espera que sea notificado en parte de hoy.