El paciente recuperado de Iguazú donó plasma este miércoles

Miércoles 1 de julio de 2020 | 21:45hs.

El pasado 20 de junio Luis Franco, segundo paciente recuperado de Puerto Iguazú, fue citado por el Banco de Sangre, tejidos y Biológico para tomar conocimiento del proceso de donación de sangre y fue consultado por la posibilidad de ser donante de plasma que acelera el proceso de recuperación de los pacientes Covid-19 positivos. Tras ser informado del proceso accedió a donar.







Durante la jornada de donación del Sangre, los profesionales del banco procedieron a tomar una muestra para efectivizar los análisis correspondientes, que resultaron más que satisfactorios ya que la cantidad de anticuerpos que produjo el cuerpo de Franco supero las expectativas, es por ello que este miércoles 1 de julio procedió a donar plasma en la capital provincial.

Franco fue trasladado por una unidad de traslado, salió de Iguazú a las 6 de la mañana y regreso a destino a las 16hs horas “Estuve en Posadas, done 600 ml de plasma, podría haber donado mas, pero por cuestiones de protocolo no separaron mas anticuerpos, además tomaron plaquetas de mi sangre para otras prácticas” comento Luis Franco a El Territorio.“La donación duró 40 minutos, es un poco complicado la sensación es diferente a la de donar sangre porque con la maquina te van separando el plasma de la sangre, pero estoy contento de poder ayudar a los demás porque si bien mi caso no fue complicado yo sé lo que se sufre con la enfermedad” Recalcó FrancoLa donación de plasma de convalecientes de Covid-19 es una tarea en coordinación con la Dirección de Sangre y Medicina Transfusiones del Ministerio de Salud de la Nación y el Banco de Sangre, tejidos y biológico del Ministerio de Salud de Misiones.