El detenido por el crimen del peón rural negó los hechos

Jueves 19 de diciembre de 2019 | 01:00hs.

El único detenido que tiene hasta el momento la investigación por el asesinato del peón rural paraguayo Avelino Delgado Duré (57), cometido el viernes pasado en una plantación de mandioca en Colonia Luján, prestó declaración indagatoria ayer por la mañana en el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.El implicado, identificado como Anselmo D. V. (60), compareció ayer a la mañana ante el magistrado Manuel Balanda Gómez y en esa instancia negó las acusaciones en su contra.Las fuentes señalaron que en la misma audiencia fue notificado de los elementos que por el momento lo atan a la investigación y fue imputado por el delito de homicidio agravado por alevosía, figura que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser hallado culpable en un futuro debate oral y público.Según ampliaron las fuentes consultadas, para llevarse a cabo la indagatoria se debió recurrir a la colaboración de una traductora, debido a que el acusado sólo habla en guaraní y apenas entiende un poco el castellano.A partir de la calificación dada por el magistrado, se descartó la posibilidad de que el sospechoso pueda acceder al beneficio de la excarcelación, recurso que fue planteado por su defensora oficial.Esto se debe a que la víctima sufrió cuatro puñaladas en la espalda y los forense que analizaron el cuerpo no detectaron signos de defensa, por lo cual se puede inferir que el Delgado Duré pudo haber sido atacado mientras dormía, es decir, en un total estado de indefensión.El implicado fue detenido el viernes por la tarde por efectivos de la Unidad Regional IV en una zona rural de Garuhapé. Se sospecha que él y otro peón que hasta el momento no fue identificado y que permanece siendo buscado, fueron las dos últimas personas que vieron con vida a Delgado Duré.Según reconstruyeron los investigadores, Delgado Duré estaba trabajando y pernoctando en un campamento emplazado en un predio ubicado en cercanías a tierras que pertenecían a la ex fábrica de jugos Citrex SA.La Policía tomó conocimiento del caso cerca de las 1.30 de la madrugada del viernes cuando un hombre llamó a la seccional local y alertó que un compañero de trabajo suyo se encontraba sin vida en una de las dos carpas que están instaladas en el mencionado predio.De inmediato, una patrulla de la comisaría de Garuhapé se dirigió hasta lugar y allí constataron que en uno de los campamentos yacía el cuerpo sin vida de un hombre al cual a simple vista se le observaban varias lesiones de arma blanca.