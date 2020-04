El deseo en medio de la pandemia

Miércoles 8 de abril de 2020 | 07:58hs.

Somos seres naturalmente sociales y en nuestra tierra el contacto es permamente. Para saludar pasamos la mano, damos dos besos o hasta un abrazo, tomamos mate, tereré y más. Hoy ante la emergencia sanitaria por el riesgo de Covid-19, todas las acciones simples son complejas y tanto el aislamiento como la higiene son la regla. Compartir se hace más difícil y no sólo con amigos y familiares. En este escenario donde rozarse es un riesgo, el sexo cobra nuevas formas y cada casa es un mundo. Solteros sin salidas ni Tinder, parejas nuevas que viven separadas, parejas con hijos que necesitan constante atención, parejas donde sólo uno sale a trabajar y miles de casos más.

“Hoy por hoy lo que no se puede perder es el cariño, el buen trato por el otro”, resaltó el sexólogo Guido Fischer en Acá te lo Contamos, por Radioactiva. “Tanto para una pareja que recién arranca o una de varios años, en ambos casos es importante cuidar el cariño”, destacó el profesional, especialmente en los casos en que la sexualidad esté un poco de lado.

Atendiendo a que es muy difícil dar recomendaciones generalizadas, explicó que para aquellos que deben postergar la sexualidad porque están en casas separadas o porque la situación actual no les permite carnalizar, lo ideal es mantener viva la fantasía. “Traten de fantasear lo que les gustaría hacer con su pareja cuando todo esto pase”, sugirió Fischer. “Y si tengo a mi pareja al lado, pero están los hijos, por ejemplo en el medio, puedo mandar un mensaje, incluso una foto” agregó. “El sexting está buenísimo porque también se disfruta si hacés de eso un juego, una habilidad. Es seductor y no necesariamente tiene que terminar en un orgasmo, en una descarga” detalló, y amplió: “Estamos acostumbrados a que si no hay orgasmo no hay sexo pero hay muchas otras facetas para saborear en la sexualidad”. En esa línea, recordó que la fantasía es fundamental para conseguir placer y disfrute.

“Hacer sexting hoy es una muy buena posibilidad porque capaz no puedo intimar desde lo carnal pero sí desde lo imaginario”, alegó.

Además, otra de las claves del disfrute es la relajación, y en plena pandemia, constantemente expuestos a sobreinformación que genera miedo, puede que el deseo sexual disminuya. La angustia no es una buena aliada.

“La sexualidad es el resultado de estar medianamente excitado y relajado”, dijo Fischer. Como en otras aristas de la vida, calmar la ansiedad, será ideal para poder gozar en pareja y en familia.



Apertura y demanda

Por otro lado, en el mundo entero se ha notado un incremento en el consumo de productos relacionados a la vida sexual. Pornografía, viagra y juguetes sexuales son algunos de ellos.

Es que según explican los psicólogos, el sexo es una experiencia que nos hace sentirnos más vivos, por lo que ante una situación extrema que nos acerca la idea de mortalidad, la libido se dispara. Sumado a que muchos necesitan un incentivo extra en soledad, la autoestimulación también ha cobrado mayor notoriedad.

En Misiones, Love Toys es uno de los sexshops activos en cuarentena que está teniendo picos de pedidos. Daniela Bogado, coach sexual al frente del emprendimiento, contó a la producción de Radioactiva que “los primeros 15 días de cuarentena no abrimos, preferimos cuidarnos nosotros y a nuestros motomandados”. Sin embargo el 31 se reabrió el teléfono y los pedidos por WhatsApp explotaron.

“Tenemos muchísimos clientes nuevos, la mayoría de pedidos son de ellos. La gente se animó muchísimo a pagar con billeteras virtuales y al motomandado, que antes nos pasaba que preferían venir a retirar”, ahondó sobre las modalidades comerciales.

En coincidencia, las redes sociales son aliadas y a través de Instagram reciben muchas consultas. “Saben más o menos lo que quieren y este momento de cuarentena los ayudó muchísimo a animarse a comprar estos productos “, refirió Bogado sobre el asesoramiento, al tiempo que especificó que los cinturones con prótesis son un éxito actualmente y todo lo que tiene que ver con BDSM (atamientos, dominación) sigue en el ranking.

“Ahora tenemos tiempo de disfrutar del placer, que por ahí lo dejamos de lado”, entendió la coach de parejas. “Llevamos nuestra libido a otros lugares, a un montón de tareas que tenemos habitualmente y ahora, con más tiempo libre nos empezamos a conocer un poquito más y tenemos tiempo de jugar con nosotros mismos y con nuestras parejas. Creo que eso habilitó, el tiempo para nosotros”, reflexionó sobre el boom de los juguetes.

Si bien cada cual elegirá la forma en la que más cómodo se siente para relacionarse, dar lugar al juego, el deseo, la paciencia y la fantasía serán ideales para reforzar la sexualidad de cada uno, a futuro.