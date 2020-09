El derecho progresa con la acción de los abogados - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020 | 23:48hs.

Este año dejó demostrado que siempre hay que estar preparado para lo nuevo, adaptarse a los desafíos y no tener miedo en plantear hechos ante los estrados judiciales dictados desde el corazón y la audacia. Tener las herramientas necesarias es la clave para responder de manera adecuada a todo lo que se presente y requiere de una acción humana. Y es por eso que la mejor manera de estar a la altura de las circunstancias es la capacitación y ese “querer saber un poco más” que despierta la curiosidad y descubre nuevas formas del hacer.Ese querer ir un paso más allá es lo que llevó a muchas mujeres a conquistar un espacio que antes les estaba vedado, demostrando que también pueden sentar precedentes y hacer progresar a la Justicia.En este sentido, la abogada laboral Valeria Soczyuk afirmó que es sumamente importante que un profesional de las leyes realice especializaciones y continúe capacitándose, porque el derecho se innova constantemente y la justicia no puede quedarse al margen.“Un abogado especialista analiza un hecho, al estudiarlo se perfecciona, se actualiza y así se puede interponer una demanda novedosa. Ante la interposición de esa demanda, comienza a tramitarse la causa, se corre traslado a la contraparte y, ante esta acción, ‘obliga’ a los sentenciantes a emitir fallos ejemplares, con fundamentos en los derechos humanos. También es importante la ayuda de las herramientas tecnológicas, en el contexto del Aspo, por ejemplo, pude presentar una demanda totalmente digitalizada, me habilitaron la feria y en siete días el juez dictó sentencia, que sentó precedente en todo el país”, dijo la profesional, refiriéndose al fallo que anuló el despido de un empleado de una empresa concesionaria al que habían echado el 21 de abril y se solicitó su reincorporación a su puesto de tareas.Transformarse para mejorar“Los abogados somos auxiliares de la Justicia, sin nosotros ésta no podría funcionar, porque en el medio está el justiciable que necesita de un asesoramiento y acompañamiento”, dice Soczyuk, quién expresa que la base para un buen trabajo es el respeto, tanto entre colegas como para con el cliente, como así es necesaria la eficacia, eficiencia y economía procesal.“Debemos ejercer el derecho desde la ética, con fundamentos en los derechos humanos fundamentales, brindando seguridad y confianza a nuestros defendidos”.“Nuestra Justicia debe ser de resultados. Los fallos deben ser publicados y los honorarios profesionales de los abogados deben ser parte de esto. Considero que es importante tener un Colegio de Abogados que controle al Poder Judicial, que se impulse un observatorio de sentencias con el fin de tener registros cualitativos y cuantitativos de los pronunciamientos mensuales de cada juzgado”, dijo la abogada, que también considera necesario un reconocimiento a los abogados con título de posgrados y maestrías a través de un registro de especialistas.