El concejo de Posadas tuvo su primera sesión extraordinaria online

Miércoles 8 de abril de 2020 | 20:11hs.

Gracias al compromiso asumido, concejales continuaron con su tarea legislativa y aprobaron diversas iniciativas para dotar al Ejecutivo Municipal de las herramientas necesarias para luchar contra el Dengue y el Coronavirus.Con el objetivo de dar respuesta a diversos pedidos de los vecinos de la ciudad durante la emergencia epidemiológica y sanitaria, concejales llevaron adelante con éxito la primera sesión extraordinaria online, mediante el sistema Cisco Webex Meeting de la empresa Telecom. Esta innovadora estrategia permitió continuar con la labor legislativa aprobando iniciativas necesarias para contribuir a la lucha contra el mosquito Aedes Aegypti y el COVID-19 y respetar la salud de todos los empleados del Concejo Deliberante.De esta manera, haciendo principal hincapié en reforzar las medidas sanitarias dentro de nuestra institución, ediles sesionaron via streaming y aprobaron una iniciativa para crear 'Posadas en Red', un programa municipal de voluntariado para protección comunitaria de grupos de riesgo ante desastres naturales, catástrofes, epidemias, etc. Dicha iniciativa de los concejales Mariela Dachary y Martín Arjol, tendrá como objetivo garantizar la calidad de vida de los posadeños.Asimismo, entendiendo el contexto de crisis económica y social que atraviesa nuestra ciudad, se aprobó una iniciativa del concejal Martín Arjol, para establecer el sistema municipal de protección de los intereses económicos de los consumidores posadeños con el objetivo de sancionar los aumentos indebidos en tiempos de catástrofe climática, pandemias etcétera y verificar que los precios no superen a los establecidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.También, en el marco de la emergencia epidemiológica y sanitaria que vive nuestro país, se aprobó la creación del Comité de Emergencia Municipal junto a la declaración de la Emergencia Sanitaria contra la epidemia del Dengue y la pandemia del Coronavirus, que tendrán como objetivo impulsar políticas públicas y fortalecer las medidas de prevención referentes al COVID-19 y al Dengue. Además, solicitaron al Ejecutivo, por medio de un dictamen de Comunicación, una campaña de concientización sobre las precauciones que se deben tomar durante la emergencia sanitaria, para garantizar la seguridad e higiene de los repartidores de Delivery.