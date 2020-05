El 32% de los positivos de Covid-19 es personal de salud de Posadas

Sábado 2 de mayo de 2020

Por María Elena Hipólito sociedad@elterritorio.com.ar

El Ministerio de Salud de la provincia confirmó en el parte único ayer dos nuevos casos de coronavirus en Misiones, que hacen a un total de 24 infectados. Se trata de un hombre de 42 años, personal de la salud del Hospital Materno Neonatal que tiene nexo epidemiológico con la paciente 12, es decir, la mujer de 20 años, embarazada, que permanece internada en el mismo nosocomio. El otro es una mujer de 58 años que tiene nexo con el caso 10, el primer profesional de la salud que dio positivo el martes.

Por otra parte, durante la jornada del jueves se registraron seis nuevos positivos y fue el día en el que se comunicó, hasta el momento, el mayor número de contagios. De esa manera, por la mañana se informó que el caso 17, una mujer que también se desempeña en el Hospital de Pediatría, con nexo con el niño de 3 años internado en el Garrahan de Buenos Aires.

Por la noche se dieron a conocer otros cinco: dos profesionales más del Hospital de Pediatría: una mujer de 60 años y un hombre de 57. Asimismo, una mujer 36 y un hombre de 40 años, trabajadores de una veterinaria de la capital provincial sin nexo epidemiológico y, por último, una beba de 45 días con nexo epidemiológico con la provincia de Corrientes, donde había sido sometida a una cirugía cardiovascular; está internada en el Hospital Samic de Eldorado.

De esa manera, en la provincia de Misiones se contabilizan siete profesionales de la salud que ya se contagiaron con Covid-19, seis del Hospital de Pediatría y uno del Materno Neonatal. Es decir, el 32% del total de los infectados en los nosocomios que se encuentran dentro del Parque de la Salud de la ciudad capital.

Los trabajadores de la salud -entiéndase por ellos médicos, enfermeros, técnicos, personal de limpieza y administrativos- son los más expuestos a la pandemia del coronavirus, la enfermedad que está poniendo en jaque a todo el mundo. Están en la primera línea de batalla.

“Estamos preocupados por nuestra gente, porque si se cae uno, caen muchos alrededor y nos quedamos sin soldados Estamos preocupados por la salud de nuestra gente en primer lugar, por sus familias y por la capacidad operativa en el caso de que se nos entren se enfermar los profesionales de la salud, porque son difíciles de reemplazar”, señaló en diálogo con El Territorio David Halac, gerente asistencial del Hospital Materno.

En esa misma línea, explicó: “Es un virus muy contagiante, hablé con el profesional que dio positivo y el hecho ocurrió igual por más que se respetaron las medidas de cuidado, así que es difícil. Tenemos que estar alertas, muy atentos y tener en cuenta muchos detalles, más en una guardia de emergencia”.



Primer médico del Neonatal

El caso número 24 “es un médico que en estos momentos está en aislamiento en su domicilio en perfecto estado de salud y sin ningún tipo de inconveniente, totalmente asintomático”, destacó Halac.

Asimismo agregó: “Estamos haciendo una investigación de todas las personas que estuvieron en contacto con él así como a su familia, pero todavía no tenemos los resultados pero tenemos fe de que va a estar todo bien”.

El profesional indicó que en el nosocomio se está reduciendo la atención a los pacientes con una necesidad extrema y que la circulación de gente dentro del hospital está restringida.





Cierran tres locales Una veterinaria de Posadas cerró sus puertas el jueves luego de recibir la notificación de Salud Pública de que dos de los cinco trabajadores dieran positivo para Covid-19, otros dos dieron negativo y la última arrojó un resultado dudoso por lo que la prueba se volvió a repetir y se aguarda la conclusión. Uno de los positivos tiene relación directa con el cierre de la fábrica de pasta Melegatti, que también cerró sus puertas el jueves y entró en cuarentena. Todos los casos son asintomáticos y permanecen aislados en el Hospital de Fátima. Por otra parte, también el jueves se cerró preventivamente una farmacia en Eldorado, donde una trabajadora del lugar es familiar de la beba de 45 días que dio positivo. “A raíz de los acontecimientos de público conocimiento e interés, nos hemos puesto a disposición de las autoridades municipales y sanitarias para brindar toda la ayuda e información posible en virtud de obtener una contención clara y eficaz del acontecimiento en cuestión”, detallaron en un comunicado.

“Nos guiamos por protocolos nacionales y nos guían también los infectólogos del hospital que todos los días chequean las novedades”, añadió.

Beba evoluciona bien; embarazada y su hijo siguen asintomáticos

David Halac afirmó que la paciente 12, la embarazada de 20 años y su hijo de 4, internados en el hospital Materno Neonatal y el de Pediatría, respectivamente, se encuentran asintomáticos y en perfecto estado de salud. La única razón por la que continúan internados en los centros asistenciales, según explicó, es por el aislamiento y se irán a su hogar una vez que hayan concluido el tiempo de cuarentena.

“La joven está queriendo irse a la casa, pero todavía no reúne todas las condiciones, no por su estado de salud sino por el aislamiento. No tuvo fiebre, pero tenía anosmia, que es no sentir los olores, pero ya no lo tiene. El bebé está bien, ella está dentro de las quince semanas. Está un poco angustiada sabiendo que su otro pequeño es positivo también y está internado en el Pediátrico”, dijo.

Por su parte, la beba de 45 días internada en el Samic de Eldorado se encuentra estable, sin respirador, en una zona de aislamiento preparada especialmente. En tanto, resultado del hisopado realizado a sus padres dio negativo para ambos; también sus dos hermanos y otras tres personas del entorno que fueron testeadas dieron negativo, según confirmó el gerente asistencial del Samic, José Luis Ferreira. En los próximos días volverán a ser testeados. La patología de base de la niña es estenosis pulmonar congénita. Por ello, días pasados viajó a la provincia de Corrientes donde se le realizó un cateterismo.

La familia había regresado a la ciudad el viernes pasado y el martes de la siguiente semana la beba fue internada por un cuadro febril y se le detectó coronavirus además de un cuadro de infección urinaria e intestinal.