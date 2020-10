Dudas con la salud de Donald Trump y puntos abajo en la campaña presidencial - El Territorio Misiones

Lunes 5 de octubre de 2020 | 11:53hs.

Gisela Sin, licenciada en ciencias políticas, aseguró respecto a las elecciones que se avecinan en Estados Unidos que "veremos qué es lo que pasa, con un presidente (Donald Trump) que tiene coronavirus y está internado en un hospital militar. Ayer salió a dar unas vueltas con todo el servicio secreto en el auto poniendo en peligro a toda la gente que está con él. El otro problema grande es que no tenemos muchos detalles de lo que está pasando, sabemos de las drogas que le están dando... hoy dicen una cosa, mañana otra, que le faltaba oxígeno, que no", detalló y precisó que si bien dicen que no está mal "las drogas que les están dando es para gente que está bastante enferma", dijo Gisela desde la ciudad de Urbana, en Illinois.





La licenciada en ciencias políticas dijo incluso al programa Acá te lo Contamos de Radioactiva 100.7, que "la Casa Blanca no ha sido nada transparente con la salud del presidente".





"El dijo que mañana o pasado ya se va a ir devuelta a la Casa Blanca. Vamos a ver qué pasa. El efecto que tiene es que la campaña presidencial que él estaba llevando a cabo a parado. Pero la campaña presidencial de los republicanos sigue porque el vicepresidente sigue haciéndola como los senadores también", indicó Sin.





"La realidad es qué él (Trump) tenía pensado viajar muchísimo esta semana y ganar un poco más de puntos porque está perdiendo contra Joe Biden... no me animo a decir que va a perder, pero va unos puntos detrás, vamos a ver...."





Respecto a los debates, Gisela Sin dijo que "yo creo que peligra ahora el segundo, vermos qué decide hacer Trump, quizás lo hagan por Zoom... pero esto coloca a la pandemia en el centro del debate presidencial otra vez. Trump durante estos últimos meses intentó mover el foco de la campaña hacia otros temas como el socialismo de Biden, la izquierda, las protestas, pero esto ahora pone a la pandemia en el centro de atención de la campaña".





Sobre la pandemia del coronavirus, la licenciada en ciencias políticas precisó que en los Estados Unidos murieron 205 mil personas y hay 50 mil casos por día y en muchos lugares los casos aumentan. "Y las encuestas muestran que tiene muy poco rating ahí", dijo sobre la realidad del actual presidente Donald Trump.

Y sobre la economía precisó que hay diez millones de desempleados a pesar de que mejoró desde el mes de mayo.