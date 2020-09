Dominic Thiem derrotó a Alexander Zverev y se consagró campeón del US Open - El Territorio Misiones

Domingo 13 de septiembre de 2020 | 22:25hs.

En un partido para el recuerdo, el tenista austríaco Dominic Thiem venció en cinco sets al alemán Alexander Zverev y se consagró campeón del US Open, primer Grand Slam que consigue en su carrera.El número 3 del ranking ATP se recuperó luego de perder los dos primeros sets y rescató una victoria que en un momento del partido parecía impensada, tras un encuentro repleto de emociones y que debió definirse por tie break en el quinto set, algo que nunca antes había ocurrido en el duelo decisivo de esta competencia.Thiem logró reponerse de su mal arranque y se terminó imponiendo en parciales de 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (6) ante Alexander Zverev en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York. Esta es la primera vez en 71 años que un tenista remonta un 0-2 en la final del Abierto de Estados Unidos para finalmente quedarse con el título.La última vez que sucedió algo similar fue en 1949, cuando Pancho González logró recuperarse ante Ted Schroeder para coronarse en lo que entonces se denominaba como el Campeonato de Estados Unidos.Este es el título número 17 de Thiem y el primer Grand Slam en su carrera luego de haber caído en las finales de Roland Garros 2018 y 2019 y del Abierto de Australia 2020. Así, se transformó en el segundo austríaco en conseguir este logro en la Era Abierta, después que su compatriota Thomas Muster ganara Roland Garros en 1995.El 3 del mundo heredó el título que dejó vacante el español Rafael Nadal (2), tras haber decidido no defender la corona que ganó en 2019 debido a la situación sanitaria en Estados Unidos por la pandemia del coronavirus.El duelo de esta tarde coronó una tanda de dos torneos de tenis en Nueva York, jugándose con un ``entorno controlado'' en plena pandemia de coronavirus. Todos los involucrados debieron someterse a constantes pruebas de COVID-19 y no se permitió la presencia de público.Thiem se convirtió en el primer campeón de un Grand Slam con la excepción de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic desde que el croata Marin Cilic (38) ganara justamente el US Open en 2014.Djokovic llegó como el gran candidato a los Estados Unidos y soñaba con su decimoctavo título de Grand Slam para acercarse a Nadal (19) y al suizo Roger Federer (20), Sin embargo, vio como su ilusión se desmoronó cuando fue descalificado del torneo por agredir accidentalmente con un pelotazo a una jueza de línea en el partido ante el español Pablo Carreño Busta.