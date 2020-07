Detienen a profesor acusado de abusar de su hija durante años

Jueves 23 de julio de 2020 | 06:00hs.

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

Néstor Fabián V., el profesor de música denunciado por su propia hija por reiterados abusos sexuales cometidos durante su niñez y adolescencia, fue detenido ayer en la localidad de Jardín América.De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por El Territorio, la orden de detención fue emitida por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, y fue concretada a través de un exhorto enviado al Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, dirigido por su par Roberto Sena.Además de la captura del sospechoso, en el allanamiento concretado los efectivos policiales también incautaron un teléfono celular que será sometido a pericias.Las mismas fuentes ampliaron que la detención fue ordenada a raíz de la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación y, fundamentalmente, para resguardar la integridad física de la víctima, conclusiones a las cuales arribaron recientemente a partir de la recepción de un informe socioambiental que había sido ordenado tiempo atrás.De esta manera, el hombre quedó detenido en el marco de la causa que se instruye por “abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado bajo forma de delito continuado”, ya que de acuerdo a la denuncia los sometimientos sexuales se habrían prolongado durante varios años.A partir de ahora, los pesquisas avanzarán en la realización de un croquis del domicilio del acusado, que es donde se habrían cometido los abusos. También continuarán con las testimoniales que son consideradas de interés para el caso.Tal como publicó este matutino en la víspera, el implicado es profesor de música de nivel primario y fue denunciado por su hija biológica, actualmente de 25 años.La muchacha dialogó con este diario y en esa instancia contó que hasta los 21 años fue presa de su papá, quien la violó desde pequeña y controlaba todos los aspectos de su vida.“Pero a los 21 años, el 16 de septiembre de 2016, tomé la decisión de irme de mi casa. Ese día mi ahijado cumplió un año y fui a cenar a la casa. Nos sentamos a la mesa con la familia de mis compadres, cuando recibí un WhatsApp de mi papá diciendo que ya era tarde y que tenía que volver a mi casa. Le respondí que recién nos habíamos sentado a cenar y ahí empezó mi pesadilla. Amenazó con buscarme y golpearme, y no paraba de mandar mensajes”, expresó.Ante tamaña situación, la joven tuvo una crisis de nervios y comenzó a llorar. Su comadre la tranquilizó y la invitó a quedarse con ella.Nunca más regresó a la casa paterna y fue el primer paso para salir del infierno en vivió desde su infancia. Pero el acusado comenzó a amenazarla y la alejó de su madre.Afortunadamente, la víctima encontró contención en la familia materna y con el tiempo tomó la decisión de radicar la denuncia.Luego, contó que después del incidente del 2016 su padre comenzó a intimidarla de todas las maneras posibles, al punto que temió por su vida. “Como las amenazas eran constantes, me dirigí a la Comisaría de la Mujer y radiqué una exposición por violencia psicológica y física. Recién pasado el tiempo tuve el valor de hacer la denuncia por abuso sexual de mi padre hacia mí cuando era una nena”, continuó.Finalmente, el 18 de enero de 2019 radicó la denuncia por abuso sexual contra su propio progenitor.Al respecto, mencionó que “hasta el día de hoy sigo luchando para que se haga justicia, y también luchando contra todos mis temores y todos los problemas psicológicos que me marcaron. Quiero que se haga justicia y que este señor no tenga más contacto con niños, ya que trabaja como profesor de música. Incluso, ni siquiera cuenta con el título de docente”.La joven destacó que “hace un año y medio di un gran paso para mí, que fue hacer la denuncia y empezar a contar mi historia. Ahora tengo que decir que no éramos la familia ejemplar que creían en Jardín América. Nunca fuimos lo que aparentaba ni lo que mi madre decía, que éramos un espejo para la sociedad”.El grave y complejo caso fue denunciado en el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, aunque los hechos señalados se habrían producido antes de la creación de dicha sede judicial, por lo cual el magistrado Roberto Sena se declaró incompetente y ante ello la causa fue remitida al Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.En tanto, en el caso trabaja el fiscal Jorge Fernández, que actualmente se desempeña en ambos juzgados y cuya labor fue destacada por la denunciante y familiares.Como si todo eso fuera poco, el hermano del acusado registra una denuncia de similares características.Se trata de Ángel Norberto V., quien también se desempeña en el ámbito educativo ya que es profesor de electricidad en una escuela nocturna. El hombre está acusado de violar a su hijastra, a quien dio su apellido y crío desde pequeña.La víctima, actualmente de 19 años, rompió el silencio hace dos años, cuando le contó a su mamá los abusos padecidos a manos de su padrastro desde pequeña.Aseguró que el sujeto la violaba y amenazaba para que no cuente los hechos. La pareja ya estaba separada desde hacía varios años por episodios de violencia, según denunció oportunamente la madre de la chica. Además, la mujer tiene dos hijos menores.En esta causa también interviene el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico y, según indicaron fuentes consultadas, las autoridades aguardan la culminación de una serie de pericias y medidas que fueron dispuestas para robustecer el expediente.