Detectan primer caso sospechoso de dengue autóctono en Santo Tomé

El director de Salud Municipal, Marcelo Giménez, señaló que “a raíz de la notificación de un caso sospechoso de dengue en el barrio Centenario, nos informaron este lunes que dio positivo la primera muestra. El viernes último se envió la segunda muestra. Nos van a informar que tipo de den es, para tener toda la información completa. La primera muestra dio positivo”.





No obstante, desde la Comisión de Lucha contra Enfermedades Emergentes continúan con la labor: “Nos queda seguir la búsqueda de febriles en la zona, epidemiológicamente el paciente no ha viajado a otros lugares, no salió de Santo Tomé, y lo asumiríamos como autóctono en caso de que el viernes nos den toda la información completa”, señaló el galeno. Se trata de un paciente hombre, del barrio Centenario, adulto, de unos cuarenta años, que se dedicaría a cortar pasto por toda la ciudad.





Giménez confirmó que en lo que va del 2020 es el primer caso sospechoso de dengue en Santo Tomé.





Por su parte, el director de Bromatología Municipal, M.V. Oscar De Souza, expresó que una vez que la prueba del paciente dio positivo a dengue “se iniciaron las tareas de bloqueo en la zona donde vive, que básicamente consiste en la fumigación de la manzana donde vive la persona, y en ocho manzanas a la redonda. Además, el camión de descacharrado que estará pasando el día lunes. También, los agentes sanitarios y del CIC recorrieron la zona en busca de febriles, y recomendando que ante el primer síntoma concurra al hospital. Hay que recordar que lo más importante es el descacharrado, dar vuelta todo lo que pueda acumular agua, y que la fumigación se hace sólo cuando hay un caso positivo, ya que mata el mosquito adulto y no las larvas”.





En este sentido, Silvio Osorio, integrante de la Comisión de Lucha contra Enfermedades Emergentes, destacó la necesidad de la limpieza en los patios. “Que el vecino se pare frente a su patio y mire de arriba hacia abajo, las canaletas, el techo, floreros, el agua de sus animales, cambiar constantemente el agua. Tenemos que colaborar entre todos, no esperar a que venga la Municipalidad. Si ven sitios baldíos, que vengan y avisen, y eso se va a limpiar. Tenemos que intentar lidiar con los criaderos, no habiendo mosquitos no hay dengue”, aseguró Osorio

