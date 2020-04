Descartan que el fútbol argentino vuelva en mayo

"El fútbol es una de las actividades que más va a sufrir la salida de la cuarentena. Aunque sin espectadores se puede ir flexibilizando de a poco. El fútbol, el cine, el teatro... esas cosas van a sufrir", explicó en diálogo con Radio Mitre."El fútbol por ahí sin hinchas y con los derechos (de televisación)... Bah, ahí empiezan a jugar cuestiones económicas que me exceden... Sin espectadores poco a poco se puede ir flexibilizando", agregó.Dijo que la clave es que no haya gente en las tribunas ya que podría generarse un fuerte brote de coronavirus. Al ser consultado sobre la eventual fecha en que la pelota podría volver a rodar por el césped, Alberto Fernández remarcó: "No sé cuándo van a poder volver"."En mayo me parece el peor mes, porque es cuando esperamos el pico" de contagios de COVID-19 en la Argentina, explicó el mandatario.Alberto Fernández también contó que habló por teléfono con Ricardo Caruso Lombardi, a quien hace unos días había criticado por sus pasos en Argentinos Juniors: "Charlé con él. Me dijo 'me mataste'. Nos reímos un rato. Es cierto que él nos salvó del descenso dos veces".