Desaparición de Facundo Astudillo: equipo de Antropología Forense se une a la investigación

Jueves 13 de agosto de 2020 | 08:25hs.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se incorporará a la investigación por el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que está desaparecido desde el 30 de abril tras salir de su casa ubicada en la localidad de Pedro Luro. El director ejecutivo del grupo, Luis Fondebrider, se instalará en Bahía Blanca en los próximos días.El fiscal a cargo de la investigación Santiago Ulpiano Martínez había hecho este pedido la semana pasada a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Tras una serie de videollamadas y reuniones virtuales entre el magistrado, el fiscal general adjunto de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim, y los expertos del organismo, este miércoles se concretó la incorporación.A través de un comunicado, la fiscalía anunció la noticia y sostuvo que el organismo se encuentra capacitado, entre otras cosas, para dirigir la investigación respecto a la búsqueda de Facundo.En el mismo escrito, indicó que las pericias realizadas a restos óseos encontrados el viernes pasado sobre un arbusto de cactus, donde hubo una pequeña excavación, arrojaron que se trataba de huesos de animales.Los investigadores llegaron hasta ese lugar por marcaciones que realizaron tres perros rastreadores que participaron del procedimiento, que se llevó a cabo en un sector ubicado cerca del kilómetro 776 de la ruta nacional 3, próximo a Mayor Buratovich, en el partido de Villarino.La jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón rechazó este miércoles el pedido de detención de los cuatro agentes de la Policía Bonaerense que vieron por última vez a Facundo. De esta manera, acompañó el planteo del fiscal Martínez, quien días atrás ya había desestimado el pedido de la querella al considerar que no había elementos suficientes como para solicitar el arresto de los policías Mario Gabriel Sosa, Jana Curuhinca, Alberto González y Siomara Flores.La semana pasada, el fiscal reconoció en un escrito que policías bonaerenses amenazaron a la exnovia del joven de Pedro Luro en busca de indicios de la desaparición. Si bien calificó como un delito esa acción de los oficiales, interpretó que la maniobra "expuso la voluntad policial" de encontrar a Facundo y no la de encubrir su desaparición.Sosa y Curuhinca eran efectivos del Destacamento de Mayor Buratovich y fueron quienes retuvieron por primera vez a Facundo cerca de las 10 de la mañana del 30 de abril cuando caminaba por la ruta 3. Respecto a Flores y González, la jueza Marrón rechazó el pedido de la querella de que sean detenidos porque considera a esa decisión "prematura" en esta etapa de la investigación."Comparto los argumentos analizados por el titular de la acción penal para rechazar el pedido de detención de Flores y González", dijo la magistrada. "No hay fundamento suficiente para dudar de los testigos señalados", indicó en su resolución.En tanto, la audiencia de recusación del fiscal Ulpiano Martínez que iba a realizarse este miércoles se postergó para el jueves por "problemas técnicos", según confirmó el abogado Leandro Aparicio, representante de Cristina Castro, la mamá de Facundo.Esta es la segunda vez que la querella recusa al fiscal federal. Semanas atrás ya habían realizado un planteo similar, que la jueza Marrón rechazó. En esta oportunidad, Aparicio y el abogado Luciano Peretto hicieron el pedido al considerar que la "lentitud", la "incapacidad" y "la displicencia de la actividad desplegada por la fiscalía" ya "bordea la actitud dolosa".En el contexto de la causa, este miércoles a la mañana declararon dos efectivos de la Policía Federal que fueron los encargados de encontrar a una mujer que dijo haber visto a un joven la tarde del 30 de abril pasado, el último día que lo vieron a Facundo. Esas declaraciones testimoniales se realizaron en forma virtual ante el fiscal Martínez a pedido de la querella. "Queríamos sacarnos las dudas respecto a cómo fue que buscaron a esa mujer", dijo Aparicio.Se trata de una productora rural de Pedro Luro que les habría dicho a los investigadores que había llevado a un joven desde Teniente Origone hasta las proximidades del puesto fitosanitario, en cercanías de la ruta 3 y 22.Por otra parte, Aparicio explicó que para este miércoles estaba previsto que se le tomara declaración testimonial a una vecina de Bahía Blanca que también dijo haber visto a Facundo junto a su exnovia el 30 de abril en esa ciudad bonaerense. Sin embargo, la testigo nunca se presentó ante la Justicia.