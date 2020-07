Covid-19: se mantienen en 50 las personas aisladas en Santo Tomé

Martes 21 de julio de 2020 | 21:45hs.

El intendente Mariano Garay hizo un balance del trabajo realizado desde el inicio de la pandemia en Santo Tomé hasta ahora, y celebró el esfuerzo realizado ya que al día de la fecha no se registraron casos de covid-19 en esta ciudad.









En ese sentido, los que deben cumplir cuarentena obligatoria –domiciliaria por propia elección- son unas cincuenta personas, los que sumados a sus familias, nuevamente superaría las 200 personas. “Estamos en una etapa en la que cada uno debe tener responsabilidad social. Cuidarnos nosotros y con eso cuidamos al resto”, expresó el intendente.





El jefe comunal se encuentra al frente de la Comisión de Crisis que se reúne periódicamente, y evalúa los pasos a seguir en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país.







“Con un trabajo importante de la Comisión de Emergencia, tanto médicos del Hospital San Juan Bautista, las fuerzas de seguridad, gente de la Municipalidad, y otras tantas personas que están trabajando, si miramos a otras localidades donde se han infectado, Santo Tomé está muy bien por no tener ningún caso. Es un logro importante, y no es obra del azar, tiene que ver con un trabajo que se viene haciendo importante, con mucha responsabilidad, más allá de que hay muchas cosas que por ahí se nos escapan, pero no por culpa de una comisión, sino porque muchas veces hay gente que no entiende que hay que cuidarse, que hay que hacer cuarentena cuando se viene de lugares complicados. Muchas veces ponen en riesgo a su familia, vecinos, parientes, y contra eso estamos tratando de corregir y activar todos los mecanismos necesarios para que haya un control en ese sentido. Sino, después de todo lo que se hace, llega y no cumple, no sirve para nada todo el trabajo”, explicó.







Además se refirió a la Guardia Municipal, recientemente conformado, que se encuentra integrado por 20 chicas que recorren todos los días las casas de quienes están en cuarentena, registran si están haciendo o no la cuarentena, y elevan a la Policía para que se hagan las actuaciones correspondientes.



Respecto a las personas que están en aislamiento obligatorio, Garay dijo que son alrededor de 50: “es estable el grupo de personas que está en cuarentena. La guardia municipal va con una planilla casa por casa. La gente de Monitoreo le pasa los datos, corroboran con los médicos, y este grupo sale con esos datos de mañana y de tarde, registran todo, dejan constancia, va después a la policía, y de ahí salen las actuaciones que van al juzgado”.Agregó que “para estas personas que llegan a Santo Tomé, además de ofrecerles el Centro de Aislamiento Municipal (ubicado en la esquina de Brasil e Irigoyen), le pusimos un vehículo para retirarlos de la ruta y llevarlos a su casa, e incluso para trasladarlos a la zona del puente cuando necesitan cobrar. Ese vehículo funciona de 6 a 00. El otro día vi que circularon imágenes de un grupo de personas que llegaron con bolsos, en un horario que no era habitual, no habían respetado el horario estipulado. En los controles se les tomó los datos, lo que no queríamos era que anden caminando por las calles, y lamentablemente se dio así. Después de eso se les hizo visita a sus domicilios”.En este sentido, comentó que “los médicos me han pedido de ir un poco más a fondo y directamente avisar al juzgado para que se hagan las actuaciones correspondientes. Hay algunos, no son todos, que no entienden, y no queremos que el contagio llegue y que se vuelva a una fase 1, que sería únicamente estar con el supermercado y la farmacia abiertos. El resto todo absolutamente cerrado, y sin circulación de ningún tipo. Es por eso que nosotros llamamos a la reflexión a la gente que está llegando a esta zona. A veces también pasa que ingresan por lugares donde no están los controles, y no se los llega a registrar y a hacer los controles correspondientes. Sería bueno que avisen también. Tampoco podemos tener todos los lugares controlados. Tenemos los lugares de acceso cubiertos. Hay gente que ingresan por calles secundarias, y pasan”.Estamos en una etapa en la que cada uno debe tener responsabilidad social. Cuidarnos nosotros y con eso cuidamos al resto.Respecto al día del amigo, Garay dijo: “Nosotros nos habíamos reunido con las fuerzas, y acordamos salir el sábado a las 20 y a las 1 de la mañana. Se salió el domingo también. Pero las fuerzas no pueden estar en todos los lugares donde hay festejo, por eso llamamos a la reflexión, se hicieron los controles que se pudieron hacer. Las reuniones que hubo, yo estuve hablando con el jefe, no fueron mayores a veinte personas, que es lo permitido”.En relación a las denuncias al 106, Garay dijo que “están controladas. Hay casos aislados de gente que no cumple la cuarentena, o de gente que ingresó sin registrarse. Ahora hicimos un sistema con Centro de Monitoreo, cada acceso carga datos vía teléfono, esa información va al Centro, luego a la fuerza, y también a la provincia. O sea, todos están sabiendo y monitoreando. Incluso desde la provincia llaman a las personas en cuarentena. Logramos esa coordinación local y a su vez habíamos pedido al subsecretario de salud tener este programa para que cuando se carguen nuestras computadoras se les pueda mandar a ellos, y hacer a la vez de contralor”.