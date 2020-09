Covid-19: murió un jugador de rugby en Tucumán - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020 | 20:45hs.

Tucumán se encuentra conmovida por la muerte de Gonzalo Fanjul. El joven rugbier de 23 años que se desempeñaba en el Jockey Club falleció a causa del coronavirus.Según informó el periódico local, La Gaceta de Tucumán, el deportista se encontraba “internado en un sanatorio de la capital con problemas respiratorios” y el lunes por la tarde su estado de salud empeoró, por lo que tuvieron que conectarlo a un respirador.“Gonzalo era un jugador sano y un tipo que amaba el rugby. Con esta muerte, te das cuenta de que el virus no es sólo para viejos: puede tocarle a cualquiera y no discrimina”, dijo el directivo de la institución deportiva, Diego Bazán. “Tengo una tristeza muy grande. Me tocó entrenarte desde chico y compartir junto a tu familia hermosos momentos del club. Vuela alto, gordo querido.. te mando un abrazo de try y pido mucha fortaleza para tu familia”, agregó en su cuenta de Twitter.“Te vamos a extrañar todos los días, Chalo. Alegre, buen amigo y compañero y bancando siempre la parada. Hasta pronto”, fue el comunicado que expresó el club que fue replicado por la Unión de Rugby de Tucumán.Por su parte, otro de los entrenadores que dirigió al joven que se desempeñaba de primera línea también le dedicó unas palabras. “Chalo Fanjul, no puedo creer que te fuiste. Tuve la suerte de verte crecer, de entrenarte y compartir giras inolvidables, de ver un buen changuito que se hizo un gran tipo, querido por todos. Será que Dios necesitaba ayuda para pechar este scrum contra este virus de mierda y te eligió a vos, alguien con el alma más pura de todas. Te voy a extrañar, gordo querido”, publicó Ignacio Bulacio.Los registros oficiales indican que Tucumán es una de las provincias más afectadas por la pandemia, ya que en el último reporte las autoridades anunciaron que se registraron 638 nuevos casos de Covid-19 y tres fallecidos en las últimas 24 horas. En total, la provincia del norte acumula 17.399 infectados.