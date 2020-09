Continúa las campañas de donación de sangre en distintas localidades - El Territorio Misiones

Sábado 5 de septiembre de 2020 | 10:40hs.





También mantiene las postas de donación en:

 Banco de Sangre Central – Posadas: atiende de 8 a 15 de lunes a viernes y de 8 a 11 los sábados, para turnos comunicarse vía WhatsApp al 3764334071. Hospital Samic de Oberá: lunes a viernes de 8 a 15, para turnos comunicarse vía WhatsApp al 3764227349.

 Hospital Samic Eldorado: lunes a viernes de 8 a 15, para turnos comunicarse vía WhatsApp al 3764227239.



¿Quiénes pueden ser donantes de sangre?:

Pueden ser donantes de sangre toda persona mayor de 16 años (Entre 16 y 18 con autorización de padres/tutor) hasta 65 años, tener valores de presión arterial dentro de los límites que se consideran adecuados, pesar más de 50kg, no tener fiebre o no haber padecido alguna enfermedad en los últimos 7 días, no tener antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que supongan un riesgo para el receptor.





Como viene ocurriendo en contexto de pandemia y para garantizar las medidas de bioseguridad, cada donante voluntario deberá solicitar turno vía WhatsApp o redes sociales del Banco, donde se confirmará su turno y requisitos que debe cumplir para asistir, entre ellos llevar DNI y uso de protección facial (barbijo/tapaboca-nariz-mentón). Cada localidad cuenta con un número para turnos que se detallan a continuación.



Sábado 5 de septiembre

Aristóbulo del Valle

Dónde: Casa de la Historia y Cultura del Bicentenario- Calle 25 de Mayo 1005

Hora: 9 a 17.

Turnos al WhatsApp: +54- 9-376-4-334071 / +54- 9-376-4-835345



Miércoles 9 de septiembre

Leandro N. Alem

Dónde: Casa de la Historia y Cultura del Bicentenario- Calle Sarmiento 75

Hora: 9 a 17.

Turnos al WhatsApp: +54- 9-376-4-334071 / +54- 9-376-4-835345



Sábado 12 de septiembre

Bernardo de Irigoyen

Dónde: Escuela Especial Nº 28- Avenida Las Américas entre Antártida Argentina y Avenida del Maestro.

Hora: 8 a 16.

Turnos al WhatsApp: +54- 9-376-4-334071 / +54- 9-376-4-835345



Sábado 19 de septiembre

Wanda

Dónde: CCI- calle Agustín Albert s/n

Hora: 8 a 16.

Turnos al WhatsApp: +54- 9-376-4-334071 / +54- 9-376-4-835345



Miércoles 30 de septiembre

Mojón Grande

Dónde: CAPS

Hora: 9 a 15.

Turnos al WhatsApp: +54- 9-376-4-334071 / +54- 9-376-4-835345

Con el claro objetivo de fortalecer la donación voluntaria de sangre el Banco de Sangre Central de Misiones programó en septiembre colectas de sangre en distintos puntos de la provincia.