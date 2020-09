Con tres nuevos casos, septiembre es el mes de mayor contagio de Covid-19 - El Territorio Misiones

Lunes 21 de septiembre de 2020 | 03:00hs.

En cifras 12 Los casos en Puerto Iguazú, de un total de 20 registrados en lo que va del mes. El paciente de 26 años está internado y fue tratado con plasma.

Destinan fondos al Lacmi El ministro Roberto Salvarezza anunciará hoy que se destinarán más de 12 millones de pesos para fortalecer el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi) para la detección del Sars-Cov-2.



Para mantener en status epidemiológico, en la provincia fue clave el procesamiento de las muestras para frenar la cadena de contagios, dado que cuanto antes se conozca el resultado más rápido se procede al aislamiento y al rastrillaje de los contactos estrechos. Desde el 27 de marzo, las pruebas de PCR se procesan en el Lacmi, con un promedio de ocho horas para conocer el diagnóstico. Antes de esa fecha, las muestras de los hisopados nasofaríngeos eran enviadas al Instituto Malbrán, en Buenos Aires.

El Ministerio de Salud Pública de Misiones confirmó ayer en su parte epidemiológico tres casos nuevos de coronavirus, de los cuales dos son de Puerto Iguazú y uno de Aristóbulo del Valle internado en el Samic de Oberá. Así, la provincia suma 74 desde que se registró el primero, el 27 de marzo.Otro dato que no es menor: con estas cifras, un total de 20 casos en lo que va de septiembre se convierte en el mes que más contagios de Covid-19 hubo, superando abril cuando se contabilizaron 19 por laboratorio.El paciente positivo de Aristóbulo es un hombre de 47años de edad, con nexo epidemiológico establecido con personal esencial, de acuerdo a lo indicado por el boletín diario. Está internado en estado delicado con comorbilidades, cumpliendo el esquema terapéutico bajo medidas de bioseguridad.De los dos nuevos reportes de Iguazú -ambos externados-, uno de ellos, el hombre de 35 años, se encontraba aislado desde el 18 de septiembre. Se trata de un efectivo de la policía de Misiones que presta servicio en la Comisaría Cuarta. El Territorio pudo averiguar que ocho efectivos de esa dependencia continúan aislados por el contacto estrecho con sus camaradas.Del otro positivo, un hombre de 74 años, con nexo epidemiológico establecido y se encuentra en aislamiento domiciliario bajo medidas de bioseguridad. Con respecto al caso grave del joven de 26 años, confirmado el sábado desde la dirección del Hospital Marta Schwarz, de Iguazú, confirmó que fue tratado con plasma y no presentó reacciones adversas hasta el momento.El parte epidemiológico indica que son diez los casos activos en la provincia, dos de ellos internados y otros ocho en condición de externados. Además son tres los nuevos pacientes recuperados, todos masculinos con domicilio en la Ciudad de las Cataratas que concentró en este mes doce casos. De manera que asciende a 61 la cantidad de pacientes que recibió el alta médica manteniéndose en tres el número de fallecidos.Por último, son 1.535 las personas que cumplen el aislamiento domiciliario en la provincia, todos bajo un seguimiento de bioseguridad.La seguidilla de casos de covid-19 en la zona norte de la provincia, puso en alerta a las cuatro localidades del departamento Iguazú y los obligó a volver atrás y suspender la práctica de deportes, reuniones familiares, reuniones al aire libre, cultos y misas en la última semana no obstante el turismo interno continua habilitado.En los últimos quince días se registraron catorce casos, de los cuales doce corresponden a Puerto Iguazú y dos a la localidad de Wanda.El primer caso positivo en la zona, luego de un largo período de no registrar contagios, se registró el pasado 4 de septiembre, se trata de un paciente de 56 años profesional de la salud, del cual no se establecido el nexo. El hombre permaneció internado en el nosocomio por su estado de salud delicado, recibió tratamiento de plasma y fue dado de alta hace una semana. Días después, precisamente el 7 de septiembre se registraron dos casos en mismo días, se trataba de un efectivo de la policía de Misiones de 41 años y de suegro de 61 años que presentaba comorbilidades, el foco del contagio del policía no se estableció pero desde Salud Pública indicaron que el paciente de 61 años se contagio de la enfermedad por contacto estrecho con su yerno. Ambos se recuperaron en sus domicilio y son contabilizados como recuperados, recibieron el alta el pasado martes.Tras conocerse los casos positivos el día 8 de septiembre el municipio de Puerto Iguazú decide volver a fase 2, no obstante los contagios continúan. El viernes 11 de septiembre el Ministerio de Salud de Misiones vuelve notificar dos casos, se trata de una mujer de 37 años que trabaja en una aseguradora que se presume mantuvo contacto con un efectivo policial y aun permanece aislada en su domicilio bajo estricto protocolo de bioseguridad, y un hombre de 66 años con comorbilidades que mantuvo contacto con el paciente personal de salud, este ultimo estuvo internado por tres días, ahora se mantiene en carácter de externado en aislamiento domiciliario.Al día siguiente, 11 de septiembre, el parte epidemiológico contabiliza dos nuevos casos, uno de ellos en Iguazú, un efectivo de la policía de Misiones, mujer de 37 años el nexo de contagio sería el primer policía que resultó positivo y se registra el primer caso en Colonia Wanda, se trata de un hombre de 56 años que se dedica a vender los productos de su chacra en su vehículo, al principio el nexo estuvo en estudio hasta que fue relacionado con el segundo caso registrado en la localidad de Wanda días después.El 15 de septiembre se registra un nuevo caso en Iguazú que obliga a la Municipalidad a cerrar por nueve días el predio del CIC y aislar al personal que trabaja en el lugar. Se trata de una mujer de 28 años promotora de Salud que se encuentra bajo aislamiento domiciliario cuyo nexo epidemiológico seria el policía diagnosticado del 7 de septiembre. Al día siguiente, 16 de septiembre, se registra el segundo caso en la localidad de Colonia Wanda, una mujer de 23 años quien es propietaria de un comercio que estuvo aislada durante varios días por presentar síntomas pero el primer análisis resultó “no concluyente” se cree que la mujer se contagio tras el contacto con su pareja que se desempeña como camionero.El 18 se registran dos casos de la enfermedad en Iguazú, se tratan de dos efectivos de la Policía de Misiones, un paciente femenino y otro masculino, ambos de 24 años, estos nuevos casos obligaron al gobierno a aislar a 19 efectivos policiales que mantuvieron contacto estrecho. El nexo epidemiológico de ambos es el primer policía contagiado. El único caso que se siguen la búsqueda del nexo epidemiológico es el joven de 26 años.